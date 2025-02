Americký minister Bessent sa stretol s prezidentom Zelenským

Kyjev/Washington 12. februára (TASR) - Americký minister financií Scott Bessent v stredu rokoval v Kyjeve s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Predmetom diskusie boli predovšetkým nerastné suroviny, keďže Spojené štáty nedávno vyhlásili, že Ukrajine budú dodávať pomoc výmenou za jej vzácne kovy. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Išlo o prvú návštevu člena administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa na Ukrajine. Trump o plánovanej ceste Bessenta informoval v utorok na sociálnej sieti Truth Social, no neposkytol žiadne ďalšie podrobnosti.



Podľa Reuters Zelenskyj už minulý týždeň načrtol plán takejto dohody so vzácnymi kovmi medzi obomi krajinami. Trump nedávno vyhlásil, že výmenou za americkú podporu chce od Ukrajiny tieto nerastné suroviny vo výške 500 miliárd dolárov (482 miliárd eur), pripomína agentúra.



Bessentova návšteva predchádza piatkovému stretnutiu Zelenského s americkým viceprezidentom J. D. Vanceom na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii (MSC).



AFP v pondelok informovala, že Ukrajinu by mal 20. februára navštíviť aj osobitný vyslanec Trumpa pre Ukrajinu a Rusko Keith Kellogg. Americký prezident ho údajne poveril vypracovaním plánu na zastavenie bojov na Ukrajine.