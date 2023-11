Ukrajinská armáda tvrdí, že si udržuje pozície na ľavom brehu Dnepra

Kyjev 20. novembra (TASR) — Ukrajinská armáda v noci na pondelok oznámila, že si udržuje svoje pozície na ľavom brehu rieky Dneper v Chersonskej oblasti. Podľa predchádzajúcich informácií ukrajinské sily zatlačili ruské sily vojakov tri až osem kilometrov od ľavého brehu rieky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Obranné sily si udržujú svoje pozície na ľavom brehu rieky Dneper v Chersonskej oblasti," uviedol generálny štáb armády na sociálnej sieti Facebook.



O zatlačení ruských vojsk v nedeľu informovala hovorkyňa Operačného veliteľstva Juh Nataľa Humeňuková. Nešpecifikovala pritom, či majú Ukrajinci už úplnú kontrolu nad oblasťou alebo či sa ruskí vojaci stiahli.



Ukrajinské a ruské sily viac ako rok kontrolujú opačné brehy Dnepra na juhu Chersonskej oblasti po tom, čo sa Rusko vlani v novembri stiahlo z jeho pravého brehu. Ukrajinci sa viackrát pokúsili rieku prekročiť, pričom Kyjev minulý týždeň konečne ohlásil "úspešný" prelom.



Predmostie na ľavom brehu Dnepra by Ukrajincom umožnilo podniknúť ofenzívu hlbšie smerom na juh. Takáto operácia by si však vyžadovala vyslanie väčšieho počtu vojakov a výzbroje do ťažko dostupnej močaristej oblasti.



DPA uvádza, že postup oboch strán sa do veľkej miery zastavil na frontovej línii, ktorá sa tiahne od pobrežia Čierneho mora až po hranicu Ukrajiny s Ruskom.