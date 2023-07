Ukrajina: Armáda zaznamenala postup na južnom okraji Bachmutu

Kyjev/Bachmut 10. júla (TASR) - Ukrajinské jednotky zaznamenali "jednoznačný postup" na južnom okraji mesta Bachmut, uviedla v pondelok námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maľarová. TASR o tom informuje na základe správy denníka The Guardian.



Maľarová na platforme Telegram spresnila, že na severnom okraji tohto východoukrajinského mesta nedošlo k zmenám v pozíciách. Ďalšie podrobnosti neuviedla, v uplynulých dňoch sa však pozornosť sústredila na dedinu Kliščijivka, ktorá leží vo vyššie položenej oblasti južne od Bachmutu.



Veliteľ pozemných síl ukrajinskej armády Olexandr Syrskyj pretým uviedol, že ukrajinská armáda "dosahuje pokrok" v okolí Bachmutu. Ruské jednotky obsadili toto mesto v Doneckej oblasti v máji, podľa všetkého však zvádzajú boj o udržanie kontroly nad ním, píše The Guardian.



"Ťažké boje pokračovali v južných oblastiach miest Melitopol a Berďansk," dodala Maľarová s tým, že ukrajinské jednotky tam upevňujú svoje územné zisky.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj medzitým uviedol, že nepociťuje "vôbec žiadny nátlak" v súvislosti s potrebou vidieť rýchlejšie výsledky ukrajinskej protiofenzívy.



"Dnes je iniciatíva na našej strane," povedal pre americkú stanicu ABC. "Napredujeme, aj keď nie tak rýchlo (ako by sme chceli). Ale napredujeme," dodal.