Ukrajina: Austinova neohlásená návšteva Kyjeva je prejavom podpory USA

Kyjev 21. októbra (TASR) - Americký minister obrany Lloyd Austin pricestoval v pondelok ráno na neohlásenú návštevu Kyjeva, ktorá je už jeho štvrtou vo funkcii. Ukrajine ňou chce vyjadriť pretrvávajúcu podporu pred blížiacimi sa voľbami v USA. TASR o tom informuje podľa agentúr AP a AFP.



"Som znova na Ukrajine, už po štvrtý raz ako minister obrany, aby som demonštroval, že Spojené štáty spolu s medzinárodným spoločenstvom naďalej stoja pri Ukrajine," napísal Austin na platforme X a pripojil fotografiu zo železničnej stanice.



Americké ministerstvo obrany informovalo, že Austin sa stretne s ukrajinskými lídrami a "zdôrazní záväzok USA poskytovať Ukrajine bezpečnostnú pomoc, ktorú potrebuje na obranu pred ruskou agresiou". Dodalo, že minister vystúpi aj s prejavom.



K Austinovej návšteve dochádza v čase, keď ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nalieha na západné mocnosti, aby podporili jeho tzv. víťazný plán, ktorý počíta so zrušením obmedzení týkajúcich sa používania nimi dodaných rakiet dlhého doletu a tiež s bezodkladnou pozvánkou na vstup do NATO.



Zmienený dlho avizovaný plán predstavil Zelenskyj na minulotýždňovom zasadnutí Európskej rady v Bruseli. Odpoveď Západu bola zatiaľ váhavá, pričom podľa AP by Austin mal práve aj o tomto pláne diskutovať v Kyjeve s ukrajinskými predstaviteľmi.



Samotný Zelenskyj v nedeľu večer uviedol, že pre svoj plán už získal podporu Francúzska, Litvy, severských krajín "mnohých ďalších spojencov" v Európskej únii, ktorých nemenoval, pripomína AP. Za kľúčovú sa však považuje práve podpora zo strany USA. Podľa analytikov je nepravdepodobné, že by Washington plán podporil ešte pred nachádzajúcimi novembrovými prezidentskými voľbami.



Ukrajina sa pritom obáva, že ak v amerických voľbách zvíťazí republikánsky kandidát Donald Trump, mohla by sa jej vojenská podpora zo strany USA znížiť. Úradujúci prezident USA Joe Biden prisľúbil v piatok v Berlíne spoločne s lídrami Nemecka, Francúzska a Veľkej Británie pokračovanie pomoci pre Ukrajinu a odsúdil "ruskú agresívnu vojnu".