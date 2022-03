Kyjev: Bezpečnostné záruky sú kľúčovou podmienkou pre ukončenie vojny

Istanbul 29. marca (TASR) - Zaistenie medzinárodných bezpečnostných záruk Ukrajine zostáva kľúčovou podmienkou pre to, aby Kyjev súhlasil s prímerím. Novinárom to v utorok v tureckom Istanbule povedal poradca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Mychajlo Podoľak, ktorého citovala tlačová agentúra DPA.



Kľúčové je teda okrem iných bodov stále to, aby sa strany konfliktu dokázali dohodnúť na bezpečnostných zárukách. Uviedla to aj turecká tlačová agentúra Anadolu, ktorá tiež citovala slová Podoľaka po takmer štyroch hodinách rozhovorov medzi ruskými a ukrajinskými vyjednávačmi.



"Iba takto môžeme ukončiť vojnu, v súlade s ukrajinskými požiadavkami," zdôraznil Podoľak a dodal, že na rokovaniach diskutovali okrem iného o krokoch na vyriešenie humanitárnych záležitostí a o výmene vojnových zajatcov.



Mierové rozhovory budú pokračovať v stredu, informovala turecká štátna televízia TRT.