Ukrajina blahoželala k narodeninám odsúdenému za vraždu

Kyjev 16. augusta (TASR) - Ukrajinské ministerstvo vnútra zablahoželalo v piatok k 30. narodeninám bývalému ukrajinskému vojakovi, ktorého v Taliansku odsúdili na 24 rokov väzenia za vraždu talianskeho fotografa a jeho ruského tlmočníka v prvých dňoch konfliktu na východe Ukrajiny.



"Všetko najlepšie, Vitalij Markiv! Náš hrdina, náš obranca, celá Ukrajina čaká, až prídete domov! Prajeme vám rýchly návrat!" uviedlo ukrajinské ministerstvo vnútra na Facebooku.



Podľa agentúry Ukrinform ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už dal pokyn ministerstvu zahraničných vecí a generálnej prokuratúre, aby urýchlene vyriešili otázku návratu Markiva do vlasti.



Súd v talianskom meste Pavia odsúdil Markiva na 24 rokov väzenia 12. júla 2019. V prospech Markiva na súde svedčil ukrajinský minister vnútra Arsen Avakov. Tvrdil, že je "úplne presvedčený" o nevine obžalovaného. Rozsudok označil za "nespravodlivý a hanebný" a oznámil, že proti nemu bude podané odvolanie. Na Twitteri opísal Markiva ako "obeť agresívneho Ruska, ktoré rozpútalo v Slovjansku vojnu".



Vitalij Markiv s dvojakým ukrajinsko-talianskym občianstvom sa v roku 2014 zapojil do bojov proti separatistom v Donbase ako dobrovoľník. Neskôr sa stal príslušníkom ukrajinskej národnej gardy.



Fotograf Andrea Rocchelli a jeho asistent Andrej Mironov — bývalý sovietsky disident — zahynuli v máji 2014 blízko mesta Slovjansk po tom, ako ich zasiahol šrapnel z mínometného granátu. Išlo pritom o prvé obete tamojšej vojny spomedzi zástupcov médií.



Francúzsky fotograf William Roquelon, ktorý cestoval s Rocchellim a Mironovom, vtedy utrpel vážne zranenia.



Podľa obžaloby Markiv odovzdal informáciu o prítomnosti novinárov ukrajinskej armáde, takže išlo o úmyselnú vraždu.



Markiva zatkli v júni 2017 na letisku v Bologni, keď pricestoval do Talianska z Ukrajiny.