Ukrajina: Boje o Severodoneck si vyžiadali už najmenej 1500 životov

Kyjev 27. mája (TASR) - Ťažké boje o mesto Severodoneck na východe Ukrajiny si doteraz vyžiadali životy najmenej 1500 ľudí, informoval primátor mesta Olexandr Striuk. Dodal, že mesto stále odoláva náporu ruských jednotiek. Priznal však, že ruskej prieskumnej a sabotážnej skupine sa podarilo preniknúť do miestneho hotela.



Správu o tom priniesla britská spravodajská televízia Sky News.



Striuk podľa nej informoval, že v meste, ktoré malo do vojny asi 100.000 obyvateľov, zostalo 12.000 až 13.000 ľudí. Bojmi bolo zničených už asi 60 percent bytových a súkromných domov.



Potvrdil, že hlavná cesta medzi susedným mestom Lysyčansk a Bachmutom, ktorý sa nachádza smerom na juhozápad, zostáva otvorená, ale prejazd po nej nie je bezpečný, keďže je vystavená sústavnému ostreľovaniu.



Informoval, že vo štvrtok sa podarilo z mesta evakuovať len 12 ľudí. Dodal, že proces evakuácie sa nezastavuje a úrady sa snažia dostať do bezpečia ľudí, ktorí prichádzajú do centra na distribúciu humanitárnej pomoci.



Metropolitná oblasť Severodoneck-Lysyčansk je jediným veľkým mestom v Luhanskej oblasti, ktoré je pod kontrolou Ukrajiny. Zvyšok územia je takmer úplne obsadený ruskými jednotkami, ktoré sa preto snažia Severodoneck odrezať od územia ovládaného Ukrajinou.



Poradca šéfa prezidentskej kancelárie Olexij Arestovyč začiatkom mája vysvetlil, že Kremeľ dal ruským jednotkám za cieľ dobyť Severodoneck. Varoval súčasne, že tomuto donbaskému mestu hrozí podobný osud ako juhoukrajinskému Mariupolu. Útok na Severodoneck sa začal 25. mája.



Proruské milície Doneckej a Luhanskej oblasti - dvoch separatistických regiónov na na východe Ukrajine - a ruské jednotky už v stredu deklarovali, že Severodoneck obkľúčili.



Severodoneck je z hľadiska vojenskej logistiky dôležitým administratívnym a strategickým bodom: nachádza sa viac ako 80 kilometrov východne od Kramatorska, ktorý sa stal administratívnym centrom Donbasu, odkedy región ovládli separatisti podporovaní Moskvou.