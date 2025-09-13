< sekcia Zahraničie
Ukrajina bola vystavená ďalším útokom dronov
Autor TASR
Kyjev 13. septembra (TASR) - Ruská armáda v noci na sobotu zaútočila na Ukrajinu 164 dronmi rôznych typov vrátane Šáhid a Geran, ako aj balistickou strelou typu Iskander-M. S odvolaním sa na ukrajinskú armádu o tom informovala britská stanica BBC, píše TASR.
V porovnaní s nocami, keď Ukrajina čelila náporu vyše 500 či viac ako 800 dronov, bola noc na sobotu relatívne pokojná. Neboli síce hlásené žiadne masívne vzdušné útoky, ale ukrajinská armáda hlásila pohyb dronov smerom na Chersonskú a Mykolajivskú oblasť, Záporožie, ako aj odpálenie riadených leteckých bômb v Sumskej oblasti.
Na odrazenie týchto útokov z Ruska bolo na Ukrajine použité letectvo, protilietadlové raketové jednotky, sily elektronického boja, mobilné palebné skupiny a bezpilotné systémy. Zneškodniť sa podarilo 137 dronov. K zásahom došlo na severe, juhu, východe a v strede Ukrajiny.
Na deviatich miestach bol zaznamenaný zásah cieľa raketou a 27 útočnými dronmi. Pád trosiek zostrelených dronov hlásili z troch miest, uvádza sa v správe ukrajinských vzdušných síl.
V sobotu ráno o následkoch ruského ostreľovania informovali iba úrady Sumskej oblasti: v dôsledku útokov v regióne zahynuli traja ľudia - muži vo veku 67, 65 a 28. Zranené boli štyri ženy.