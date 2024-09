Ukrajina bola vystavená útokom 70 dronov vypustených ruskou armádou

Kyjev/Londýn 14. septembra (TASR) - Ruská armáda v noci na sobotu zaútočila na Ukrajinu 76 bezpilotnými lietadlami. Ukrajinskej protivzdušnej obrane sa podarilo zneškodniť 72 z týchto útočných dronov. V sobotu o tom informovala britská stanica BBC, ako uviedla TASR.



Útokom bezpilotných lietadiel boli vystavené Odeská, Nikolajevská, Chersonská, Poltavská, Charkovská, Kyjevská, Donecká, Žytomyrská, Dnepropetrovská, Čerkaská, Vinnycká a Sumská oblasť.



Ukrajinskej armáde sa podarilo zostreliť 72 z dronov vyslaných nad územie Ukrajiny ruskou armádou. Dve bezpilotné lietadlá sa však "stratili na území Ukrajiny" a ďalšie dve sa "vrátili do Ruska", uviedlo ukrajinské letectvo vo vyhlásení.



Útok s použitím dronov vo svojom vyhlásení potvrdil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zeleneskyj, ktorý opäť pripomenul, že Ukrajina potrebuje posilniť svoj vzdušný štít a svoju protivzdušnú obranu a potrebuje mať možnosť zasiahnuť ciele na území protivníka na veľké vzdialenosti.



Táto téma bola zrejme aj predmetom rokovaní, ktoré v noci na sobotu v Bielom dome vo Washingtone absolvovali americký prezident Joe Biden a britský premiér Keir Starmer.



Odpovedi na otázku, či Spojené kráľovstvo a USA dovolia Kyjevu zaútočiť západnými raketami na ciele hlboko vo vnútrozemí Ruska, sa britský premiér vyhol. Povedal len, že ukončenie vojny na Ukrajine závisí od ruského prezidenta Vladimira Putina. Starmer však zdôraznil, že Ukrajina má právo na sebaobranu.



Sodal, že jeho diskusie s Bidenom boli strategické, nie taktické. Počas rokovaní sa podľa neho nehovorilo "o žiadnom konkrétnom rozhodnutí". "Budeme samozrejme pokračovať v rozhovore na Valnom zhromaždení OSN o niekoľko dní so širším okruhom ľudí," informoval britský premiér.



V oficiálnom vyhlásení Bieleho domu po rozhovoroch so Starmerom sa uvádza, že lídri USA a Británie znova potvrdili svoju neochvejnú podporu Ukrajine.



V predvečer Starmerovej návštevy vo Washingtone západná tlač písala, že britský premiér má v úmysle presvedčiť Bidena, aby umožnil Ukrajine použiť rakety Storm Shadow dodané Britániou na zasiahnutie cieľov v Rusku.