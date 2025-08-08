< sekcia Zahraničie
Ukrajina bola vystavená útokom ruskej armády, útoky zažilo aj Rusko
Ako na platforme Telegram napísal šéf Kyjevskej regionálnej vojenskej správy Mykola Kalašnik, v dôsledku útokov v okrese Buča boli zranené tri ženy vo veku 16, 56 a 80 rokov.
Autor TASR
Kyjev 8. augusta (TASR) - Rusko v noci na piatok spustilo ďalšiu vlnu útokov na Ukrajinu, do ktorých nasadilo aj drony typu Šáhid. Jedným z cieľov útokov bola Kyjevská oblasť vrátane mesta Buča.
Ako na platforme Telegram napísal šéf Kyjevskej regionálnej vojenskej správy Mykola Kalašnik, v dôsledku útokov v okrese Buča boli zranené tri ženy vo veku 16, 56 a 80 rokov. Poškodených bolo 21 rodinných domov. Viaceré objekty zachvátil požiar.
Stanica Rádio Sloboda (RFE/RL) s odvolaním sa na miestne úrady na svojom webe napísala, že v meste Sumy bol v dôsledku útoku dronov zranený 54-ročný miestny obyvateľ, poškodené boli nebytové budovy, obchod a autá.
Požiare po útokoch ruských dronov hlásili aj v Charkove a jeho okolí. Terčom útoku bolo znova aj juhoukrajinské prístavné mesto Odesa.
Podľa ukrajinského letectva Rusko počas nočného útoku použilo celkovo viac ako 110 dronov vrátane bezpilotných lietadiel s raketovým pohonom. Zostrelených alebo znefunkčnených systémami elektronického boja bolo 82 z nich. Drony zasiahli svoje ciele na desiatich miestach.
Regionálne úrady v piatok informovali, že pri ruských útokoch na Ukrajine za posledných 24 hodín prišli o život najmenej traja civilisti a 19 ich bolo zranených.
K týmto útokom došlo v čase, keď Moskva naďalej odmieta súhlasiť s bezpodmienečným prímerím a stupňuje svoje útoky na civilnú infraštruktúru na Ukrajine. Ruská armáda spustila túto novú vlnu útokov deň po odlete špeciálneho vyslanca amerického prezidenta Stevena Witkoffa z Moskvy, kde rokoval s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
Ruské ministerstvo obrany v piatok informovalo, že počas noci „neutralizovalo“ celkovo 30 dronov nad šiestimi regiónmi - deväť dronov nad Rostovskou oblasťou, osem nad anektovaným Krymom, šesť nad Saratovskou oblasťou, päť nad Brianskou oblasťou a po jednom nad Belgorodskou a Volgogradskou oblasťou.
Ako na platforme Telegram napísal šéf Kyjevskej regionálnej vojenskej správy Mykola Kalašnik, v dôsledku útokov v okrese Buča boli zranené tri ženy vo veku 16, 56 a 80 rokov. Poškodených bolo 21 rodinných domov. Viaceré objekty zachvátil požiar.
Stanica Rádio Sloboda (RFE/RL) s odvolaním sa na miestne úrady na svojom webe napísala, že v meste Sumy bol v dôsledku útoku dronov zranený 54-ročný miestny obyvateľ, poškodené boli nebytové budovy, obchod a autá.
Požiare po útokoch ruských dronov hlásili aj v Charkove a jeho okolí. Terčom útoku bolo znova aj juhoukrajinské prístavné mesto Odesa.
Podľa ukrajinského letectva Rusko počas nočného útoku použilo celkovo viac ako 110 dronov vrátane bezpilotných lietadiel s raketovým pohonom. Zostrelených alebo znefunkčnených systémami elektronického boja bolo 82 z nich. Drony zasiahli svoje ciele na desiatich miestach.
Regionálne úrady v piatok informovali, že pri ruských útokoch na Ukrajine za posledných 24 hodín prišli o život najmenej traja civilisti a 19 ich bolo zranených.
K týmto útokom došlo v čase, keď Moskva naďalej odmieta súhlasiť s bezpodmienečným prímerím a stupňuje svoje útoky na civilnú infraštruktúru na Ukrajine. Ruská armáda spustila túto novú vlnu útokov deň po odlete špeciálneho vyslanca amerického prezidenta Stevena Witkoffa z Moskvy, kde rokoval s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
Ruské ministerstvo obrany v piatok informovalo, že počas noci „neutralizovalo“ celkovo 30 dronov nad šiestimi regiónmi - deväť dronov nad Rostovskou oblasťou, osem nad anektovaným Krymom, šesť nad Saratovskou oblasťou, päť nad Brianskou oblasťou a po jednom nad Belgorodskou a Volgogradskou oblasťou.