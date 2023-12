Ukrajina bola vystavená ruským dronom, prienik dronov hlási aj Rusko

Kyjev/Moskva/Londýn 27. decembra (TASR) - Ruská armáda v noci na stredu nasadila do útokov na Ukrajine 46 dronov. Ukrajinskej armáde sa ich podarilo zneškodniť 32.



Vo svojej rannej zvodke o tom informoval generálny štáb ukrajinskej armády, ktorý podľa britskej stanice BBC dodal, že roje dronov vstupovali do ukrajinského vzdušného priestoru približne od utorka 19.00 h do polnoci miestneho času. Útoku boli vystavené najmä ciele v Odeskej, Chmeľnyckej a Dnepropetrovskej oblasti.



Na margo nezlikvidovaných dronov neskôr ukrajinské letectvo informovalo, že "väčšina bezpilotných lietadiel, ktoré nebolo možné zostreliť, zaútočila na frontové územia, najmä v Chersonskej oblasti. Niekoľko ďalších dronov spadlo bez následkov".



Drony proti nepriateľovi vyslala aj ukrajinská armáda, doplnila BBC.



Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že v stredu večer boli v zostrelené dva drony - jeden nad územím Belgorodskej oblasti a druhý v Rostovskej oblasti.