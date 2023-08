Ukrajina bude môcť používať stíhačky F-16 len na svojom území

Kodaň 21. augusta (TASR) - Ukrajina môže používať stíhačky F-16, ktoré jej dodajú Dánsko a Holandsko, len na svojom vlastnom území. Uviedol to v pondelok dánsky minister obrany Jakob Ellemann-Jensen, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



"Zbrane dodávame pod podmienkou, že budú použité na vyhnanie nepriateľa z ukrajinského územia a nie ďalej," uviedol Ellemann-Jensen podľa tlačovej agentúry Ritzau.



"Také sú podmienky, či už ide o tanky, bojové lietadlá alebo niečo iné," povedal Ellemann-Jensen.



Dánsko a Holandsko v nedeľu oznámili, že Ukrajine dodajú stíhačky F-16 americkej výroby. Prvých šesť by jej mali doručiť niekedy okolo Nového roka. Dánsko pošle Ukrajine celkovo 19 stíhačiek. Holandské letectvo ich má vo svojej výzbroji 42, no ešte nerozhodlo, či ich Kyjevu daruje všetky.



Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského posilnia stíhačky F-16 ukrajinskú vzdušnú obranu a pomôžu aj ukrajinskému protiútoku na oslobodenie okupovaných území.