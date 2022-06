Ukrajina bude potrebovať najmenej desaťročie, kým odstráni všetky míny

Kyjev 24. júna (TASR) - Ukrajina bude potrebovať najmenej desať rokov, kým odstráni po vojne všetky míny a výbušniny zo svojej pevniny a teritoriálnych vôd. V piatok to povedal hovorca ukrajinskej štátnej pohotovostnej služby Olexandr Chorunžij, na ktorého sa odvolal portál britského denníka The Guardian.



Ukrajina zatiaľ dokázala vyčistiť 620 štvorcových kilometrov súše posiatej tisíckami výbušných zariadení vrátane 2000 bômb zhodených zo vzduchu, informoval Chorunžij na tlačovej konferencii.



Takmer 300.000 štvorcových kilometrov – zhruba polovica rozlohy ukrajinského územia – je stále vnímaných ako "zamorené", doplnil Chorunžij.



"O desať rokov, to je optimistické číslo. Pretože nevieme, čo sa deje na územiach, kde práve teraz prebieha aktívny boj. Len si predstavte to množstvo bômb, ktoré na nás zhodil nepriateľ," uviedol hovorca pohotovostnej služby.



Prvoradé bude odmínovať infraštruktúru, obytné oblasti a cesty a dlhšie potrvá, kým vyčistíme lesy, rieky a pobrežia, dodal Chorunžij.