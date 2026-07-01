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Ukrajina bude predávať svoje zbrane a technológie spojencom
Od začiatku vojny sa Ukrajina spoliehala na dodávky od svojich západných spojencov, ktorí jej poskytovali rôzne typy zbraní.
Autor TASR
Kyjev 1. júla (TASR) - Ukrajina v stredu schválila mechanizmus, ktorý umožní predaj a vývoz jej zbraní. Týmto krokom sa krajina snaží zvýšiť príjmy počas pokračujúcej vojny s Ruskom, pričom ale zdôraznila, že jej vlastné obranné potreby zostanú prioritou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Kyjev v roku 2026 ponúkol svoje vojenské skúsenosti európskym krajinám, ktoré prejavili záujem o ukrajinské drony a technológie na ich odrážanie. Krajina poskytovala svoje poznatky z boja viacerým štátom, napríklad v rámci konfliktu na Blízkom východe, pripomína AFP.
„Vláda schválila prvý transparentný mechanizmus na vývoz ukrajinských zbraní“ a krajiny budú „môcť nakupovať ukrajinské zbrane a technológie a spolupracovať priamo s ukrajinskými výrobcami“, uviedol minister obrany Mychajlo Fedorov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v máji oznámil, že Kyjev pracuje na obranných dohodách s približne 20 krajinami.
Od začiatku vojny sa Ukrajina spoliehala na dodávky od svojich západných spojencov, ktorí jej poskytovali rôzne typy zbraní. Krajina však vyvíjala aj svoje vlastné technológie, najmä v oblasti dronov a protidronových systémov.
Podľa Fedorova je cieľom mechanizmu prilákať zahraničné investície, no zároveň zachovať prioritu zásobovania vlastnej armády. „Vývoz je možný len vtedy, ak je zaručené zásobovanie ukrajinskej armády. Ak štát potrebuje určité zbrane, povolenie nemusí byť udelené,“ vysvetlil.
Kyjev v roku 2026 ponúkol svoje vojenské skúsenosti európskym krajinám, ktoré prejavili záujem o ukrajinské drony a technológie na ich odrážanie. Krajina poskytovala svoje poznatky z boja viacerým štátom, napríklad v rámci konfliktu na Blízkom východe, pripomína AFP.
„Vláda schválila prvý transparentný mechanizmus na vývoz ukrajinských zbraní“ a krajiny budú „môcť nakupovať ukrajinské zbrane a technológie a spolupracovať priamo s ukrajinskými výrobcami“, uviedol minister obrany Mychajlo Fedorov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v máji oznámil, že Kyjev pracuje na obranných dohodách s približne 20 krajinami.
Od začiatku vojny sa Ukrajina spoliehala na dodávky od svojich západných spojencov, ktorí jej poskytovali rôzne typy zbraní. Krajina však vyvíjala aj svoje vlastné technológie, najmä v oblasti dronov a protidronových systémov.
Podľa Fedorova je cieľom mechanizmu prilákať zahraničné investície, no zároveň zachovať prioritu zásobovania vlastnej armády. „Vývoz je možný len vtedy, ak je zaručené zásobovanie ukrajinskej armády. Ak štát potrebuje určité zbrane, povolenie nemusí byť udelené,“ vysvetlil.