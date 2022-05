Ukrajina bude pripravená, ak sa do konfliktu zapojí aj Bielorusko

Kyjev 4. mája (TASR) - Ukrajina bude pripravená, ak sa bieloruská armáda zapojí do ozbrojeného konfliktu na jej území. Uviedol to v stredu hovorca ukrajinskej pohraničnej stráže Andrij Demčenko. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Nevylučujeme, že Ruská federácia v nejakom bode (konfliktu) využije územie Bieloruska alebo ozbrojené sily Bieloruskej republiky proti Ukrajine... Preto sme pripravení," uviedol Demčenko s tým, že hranice s Bieloruskom boli posilnené ihneď po začiatku ruskej vojenskej invázie 24. februára.



Bielorusko, ktoré je blízkym spojencom Ruska, v stredu nečakane oznámilo, že spustilo rozsiahle vojenské cvičenie. To má preveriť bojovú pripravenosť tamojšej armády, pričom bieloruské ministerstvo obrany uviedlo, že manévre nepredstavujú hrozbu pre žiadnu zo susedných krajín.



Ruská vojenská invázia na Ukrajinu sa totiž začala práve po tom, ako Rusko organizovalo spoločné vojenské cvičenie s Bieloruskom, čo mu umožnilo presunúť svoje vojská bližšie k ukrajinským hraniciam, píše Reuters.



Demčenko okrem toho v stredu uviedol, že Ukrajina posilnila aj svoje hranice s Podnesterskom, Ruskom podporovaným separatistickým regiónom Moldavska. Ukrajinskí predstavitelia totiž vyjadrili znepokojenie nad situáciu v tomto moldavskom regióne, pričom obvinili Rusko, že sa ho snaží zatiahnuť do konfliktu na Ukrajine.



Z Podnesterska totiž minulý týždeň hlásili niekoľko výbuchov, pričom Rusko v tejto súvislosti vyjadrilo znepokojenie a uviedlo, že situáciu v Pondestersku pozorne sleduje.