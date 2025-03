Ukrajina bude služby na obohacovanie uránu nakupovať od firmy Orano

Paríž 7. marca (TASR) - Francúzska energetická spoločnosť Orano a ukrajinská firma Enerhoatom, ktorá prevádzkuje jadrové elektrárne na Ukrajine, oznámili vo štvrtok podpísanie dlhodobej obchodnej zmluvy na dodávky služieb obohacovania uránu.



Cieľom zmluvy je pomôcť Ukrajine posilniť energetickú nezávislosť a znížiť jej závislosť od ruského gigantu Rosatom. Zmluva bude platiť do roku 2040. Informovali o tom weby denníka Le Figaro a stanice Rádio Sloboda (RFE/RL), píše TASR.



Od plnoformátovej vojny, ktorú Rusko voči Ukrajine rozpútalo v roku 2022, to nie je prvýkrát, čo sa Kyjev obrátil na iných hráčov, aby jej pomohli obohatiť urán na použitie ako palivo pre tamojšie jadrové elektrárne. Koncom roka 2023 preto Enerhoatom podpísal zmluvu s britsko-nemecko-holandským konzorciom Urenco.



Ako sa uvádza na webovej stránke spoločnosti Enerhoatom, najnovšia zmluva zaručuje Ukrajine spoľahlivé a diverzifikované dodávky služieb obohacovania na zabezpečenie paliva pre jej jadrové elektrárne.



"Sme hrdí, že môžeme sprevádzať Enerhoatom pri jeho rozvoji s cieľom posilniť energetickú nezávislosť Ukrajiny," povedal generálny riaditeľ Orano Nicolas Maes.



Riaditeľ spoločnosti Enerhoatom Petro Kotyn informoval, že ním vedená firma pokračuje v posilňovaní kapacít na dosiahnutie energetickej bezpečnosti Ukrajiny.



Obohacovanie uránu označil za je jednou z dôležitých etáp v procese výroby jadrového paliva. Podpísaná dohoda podľa jeho slov umožní Ukrajine "plánovať stabilnú budúcnosť založenú na práci jadrových elektrární".



Prírodný urán sa musí pred použitím na výrobu paliva pre jadrové elektrárne obohatiť, doplnil Le Monde.



Na Ukrajine sú v prevádzke štyri jadrové elektrárne (JE) s 15 blokmi. Záporožská so šiestimi blokmi s celkovým inštalovaným výkonom 6000 MW je najväčšia v Európe a ovláda ju ruská invázna armáda. Nachádza sa na brehu Dnepra v blízkosti frontovej línie a obe strany konfliktu sa navzájom obviňujú z jej ostreľovania.