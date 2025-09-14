< sekcia Zahraničie
Ukrajina bude v roku 2026 potrebovať na obranu 120 miliárd USD
Ukrajinský minister obrany povedal, že jeho krajina riskuje stratu ďalšieho územia v prospech Ruska, ak nebude ďalej zvyšovať výdavky na bojisku.
Autor TASR
Kyjev 14. septembra (TASR) - Ukrajina v sobotu (13. 9.) oznámila, že v budúcom roku bude potrebovať najmenej 120 miliárd USD (102,41 miliardy eur) na boj proti ruskej invázii. A podobnú sumu by potrebovala na udržanie svojej armády, aj keby sa vojna skončila. TASR o tom informuje na základe správy AFP.
Ukrajina vynakladá približne tretinu svojho hrubého domáceho produktu (HDP) na obranu. Na udržanie svojej ekonomiky nad vodou potrebuje desiatky miliárd dolárov finančnej pomoci od západných spojencov. Ukrajinský minister obrany Denys Šmyhaľ na konferencii v Kyjeve povedal, že jeho krajina riskuje stratu ďalšieho územia v prospech Ruska, ak nebude ďalej zvyšovať výdavky na bojisku.
„Ak bude vojna pokračovať, budeme na budúci rok potrebovať minimálne 120 miliárd USD,“ povedal Šmyhaľ. A aj keby sa vojna skončila, Ukrajina by potrebovala podobnú sumu len na to, aby udržala svoju armádu v dobrej forme, „v prípade sekundárnej agresie z ruskej strany“, dodal.
Navrhol konfiškáciu ruských aktív zmrazených na Západe na úhradu výdavkov na obranu s tým, že Ukrajinci za tri a pol roka vojny znášajú veľké daňové zaťaženie. Rusko tvrdí, že akýkoľvek pokus o zabavenie jeho aktív sa rovná krádeži a bude mať následky.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v stredu (10. 9.) navrhla použiť zmrazené ruské aktíva na financovanie „reparačnej pôžičky“ pre Ukrajinu, ale uviedla, že 27-členný blok aktíva nezhabe.
(1 EUR = 1,1718 USD)
