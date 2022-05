Ukrajina by mohla mŕtve telá ruských vojakov vymeniť za zajatcov

Kyjev 25. mája (TASR) - Ukrajina sa snaží identifikovať mŕtvych ruských vojakov na základe tetovaní či vzoriek DNA a zhromažďuje ich v chladiarenskom vojenskom vagóne, keďže podľa nej môžu byť práve tieto mŕtve telá použité v rámci výmeny za ukrajinských vojnových zajatcov. Píše o tom agentúra Reuters.



Dobrovoľníkom a armáde sa na severovýchode Charkovskej oblasti podarilo zhromaždiť telá 60 ruských vojakov.



Podľa kapitána Antona Ivannikova z ukrajinských ozbrojených síl sa pri výmene vojnových zajatcov mŕtve telá niekedy používajú. Dodal, že mimoriadne cenné môžu byť najmä telá vyššie funkčne postavených vojenských dôstojníkov.



"Snažíme sa získať všetku dokumentáciu či kreditné karty. Hocičo, čo by nám mohlo pomôcť s identifikáciou tiel," objasnil Ivannikov. Podľa neho im tieto osobné veci môžu pomôcť v určení, aký vojaci či aké brigády sa v oblasti nachádzali a čo by mohlo byť užitočné pri budúcich výmenách zajatcov. Mŕtve telá budú následne prevezené do Kyjeva, kde sídli na to určený vyjednávací tím.



Podľa agentúry Reuters našli najmenej dve telá ruských vojakov v studni v dedine Mala Rohaň. Aspoň jeden z nich mal ruky zviazané za chrbtom, čo podľa Ivannikova naznačuje, že ho mohli potrestať ako dezertéra. Ďalšieho vojaka našli pochovaného v plytkom hrobe označenom nápisom "Tu je pochovaný ruský okupant". Štvrté telo vojaka sa našlo v pivnici jedného z domov. Ivannikov uviedol, že zrejme ho jeho spolubojovníci nechali samého, a tak spáchal samovraždu zastrelením. Okolnosti smrti vojakov sa však nepodarilo nezávisle overiť.



Ruské ministerstvo obrany sa k strieľaniu ruských vojakov za dezertérstvo ani k výmene mŕtvych tiel za ukrajinských zajatcov zatiaľ nevyjadrilo.