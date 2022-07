Ukrajina by mohla oslobodiť Chersonskú oblasť do septembra

Kyjev 24. júla (TASR) - Ukrajinské sily by mohli oslobodiť Chersonskú oblasť na juhu krajiny, ktorú ruské invázne jednotky obsadili krátko po začiatku invázie, do septembra. V nedeľňajšom rozhovore pre ukrajinskú televíziu to povedal poradca šéfa správy Chersonskej oblasti Serhij Chlaň, informuje agentúra AFP.



"Môžeme povedať, že Chersonská oblasť bude definitívne oslobodená do septembra a všetky plány okupantov zlyhajú," povedal Chlaň. Dodal, že na bojisku je vidieť obrat situácie. "Vidíme, že ozbrojené sily Ukrajiny majú v posledných vojenských operáciách prevahu," podotkol s tým, že Kyjev prechádza z obrannej fázy do protiofenzívy.



Ruské sily obsadili mesto Cherson 3. marca. Išlo o prvé väčšie mesto, ktoré Moskva získala po začiatku invázie. Chersonská oblasť, ktorá je významná pre ukrajinské poľnohospodárstvo, susedí s polostrovom Krym, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014.



V posledných týždňoch začala ukrajinská armáda získavať späť pozície v Chersonskej oblasti, k čomu jej pomáhajú dodávky zbraní zo Západu, poznamenala AFP.