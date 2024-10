Ukrajina by pozvánku do NATO privítala pred Bidenovým odchodom z úradu

Brusel 16. októbra (TASR) - Ukrajina by chcela pozvánku do Severoatlantickej aliancie (NATO) dostať skôr, ako americký prezident Joe Biden odíde z Bieleho domu. Odôvodňuje to tvrdením, že by tým Biden za sebou zanechal vhodný odkaz. Uviedla to Natalija Galibarenková, ukrajinská veľvyslankyňa pri NATO, píše TASR s odvolaním sa na správu agentúry Reuters.



"Úprimne veríme, že to môže byť súčasťou odkazu aktuálnej americkej administratívy," povedala Galibarenková počas utorkového rozhovoru v sídle ukrajinskej misie pri NATO. Zároveň uviedla, že Kyjev sa nedožaduje okamžitého začatia prístupových rokovaní, ale iba formálnej pozvánky, ktorá by vyslala silný odkaz. Na otázku, kedy Ukrajina pozvánku očakáva, odpovedala: "Čím skôr, tým lepšie."



Pred americkými prezidentskými voľbami, ktoré sa uskutočnia 5. novembra, pociťuje Ukrajina veľkú neistotu, keďže Washington jej poskytuje najväčšiu vojenskú pomoc.



Demokratická kandidátka Kamala Harrisová signalizovala pokračovanie podpory Ukrajine, ale jej presnú podobu neuviedla. Republikánsky kandidát Donald Trump sa v tejto súvislosti jednoznačne nevyjadril.



Ak by sa Ukrajina stala súčasťou NATO pod vedením USA, vzťahoval by sa na ňu aj pakt vzájomnej obrany, podľa ktorého sa útok na jedného člena chápe ako útok na všetky členské štáty. Prístupový proces by však mohol trvať roky.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v poslednom období jasne deklaroval, že pozvánku do NATO považuje za súčasť svojho "víťazného plánu".



Podľa Moskvy by potenciálne členstvo Ukrajiny v NATO legitimizovalo vojnu, Ukrajina zase trvá na tom, že sa členom aliancie potrebuje stať v záujme svojej ochrany pred prípadnou budúcou ruskou agresiou.



Galibarenková v interview objasňovala aj postoj Kyjeva. "Ak povieme, že pozvánka je na stole, pre Ruskú federáciu by to znamenalo konečný verdikt... takže už nemôžete zvýšiť stávky v súvislosti s touto témou," uviedla Galibarenková.



NATO opakovane deklarovalo, že Ukrajina sa stane jeho členským štátom a jej cesta do aliancie je nezvratná. Zároveň však upozornilo, že Kyjev do NATO nemôže vstúpiť, kým je vo vojne, a neuviedlo ani možný časový harmonogram pre Ukrajinu.



Väčšina členských štátov vrátane USA zatiaľ nejaví ochotu v tejto fáze pozývať Ukrajinu do aliancie. Podľa minulotýždňového vyjadrenia popredného predstaviteľa americkej administratívy, ktorý s novinármi hovoril pod podmienkou anonymity, sa v tejto veci postoj Washingtonu nezmenil.