Ukrajina čelila v noci ďalšiemu masívnemu útoku ruských síl

Kyjev 21. júla (TASR) — Ukrajina čelila v noci na pondelok ďalšiemu masívnemu útoku ruských síl, do ktorého Moskva okrem dronov nasadila aj rakety. V Kyjeve si kombinovaný útok vyžiadal najmenej jednu obeť a spôsobil viacero požiarov. Terčom najväčšieho útoku od začiatku invázie bolo aj mesto Ivano-Frankivsk, administratívne centrum Ivanofrankivskej oblasti ležiacej na západe Ukrajiny. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a Reuters a ruskojazyčnej verzie BBC.



Podľa starostu Kyjeva Vitalija Klička záchranári a zdravotníci odstraňujú následky útoku v štyroch okresoch hlavného mesta. Pre cestujúcich bola z dôvodu poškodenia nadzemnej časti dočasne uzavretá stanica metra Lukjanivska. Poškodené boli aj komerčné budovy, obchody, obytné domy a materská škola.



Mnohí obyvatelia Kyjeva sa ponáhľali ukryť v staniciach metra. V meste bolo počuť výbuchy, keď jednotky protivzdušnej obrany odrážali útok. Viaceré ulice boli po nočnom útoku uzatvorené. Z technických dôvodov je dočasné obmedzená premávka na „červenej“ linke metra.



Starosta Ivano-Frankivska Ruslan Marcinkiv na Facebooku informoval, že v dôsledku masívneho útoku Ruska bola poškodená civilná infraštruktúra a sú zranení. Ruské sily podľa neho použili rôzne typy rakiet, ako aj iránske útočné drony Šáhid. „Toto je najväčší útok od začiatku rozsiahlej invázie,“ uviedol Marcinkiv.



Masívnemu útoku dronmi bol podľa gubernátora Charkovskej oblasti Oleha Synehubova vystavené aj druhé najväčšie ukrajinské mesto Charkov, kam dopadlo najmenej 11 bezpilotných lietadiel. Bezprostredne neboli k dispozícii informácie o obetiach alebo škodách.



Operačné velenie poľských ozbrojených síl oznámilo, že v reakcii na aktivitu ruských vzdušných síl počas nočného útoku na ukrajinské mestá uviedlo letectvo do stavu pohotovosti a vyslalo do vzduchu stíhačky. Naposledy sa tak stalo 19. júla.



„Operačné velenie poľských ozbrojených síl monitoruje aktuálnu situáciu a sily a prostriedky pod jeho velením zostávajú plne pripravené na okamžitú reakciu,“ uvádza sa vo vyhlásení zverejnenom na sieti X.