Ukrajina čelila výpadkom elektriny či útokom na jadrovú elektráreň
Podľa regionálneho prevádzkovateľa distribúcie elektriny v Černihivskej oblasti práce na obnovení dodávok energie prebiehajú.
Autor TASR
Kyjev 26. septembra (TASR) - Ruské útoky vo štvrtok dočasne prerušili dodávky elektrickej energie najmenej 70.000 spotrebiteľom v Černihivskej oblasti na severe Ukrajiny, uviedli tamojší úradníci. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) tiež informovala, že v noci na piatok vybuchol v asi 800-metrovej blízkosti Juhoukrajinskej jadrovej elektrárne dron. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
V noci na piatok ruské jednotky zaútočili aj na energetické zariadenie aj v meste Vinnycia, čím narušili dodávky elektrickej energie do niektorých častí mesta a spôsobili požiare.
Generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi v oficiálnom vyhlásení potvrdil, že v stredu neskoro večer a vo štvrtok ráno bolo v monitorovacej zóne Juhoukrajinskej elektrárne spozorovaných 22 dronov. Niektoré z nich leteli v blízkosti až 500 metrov. Podľa agentúry však žiadne obete hlásené neboli.
„Drony opäť lietajú príliš blízko jadrových elektrární, čím ohrozujú jadrovú bezpečnosť,“ uviedol Grossi. „Našťastie včerajší incident nespôsobil žiadne škody na samotnej jadrovej elektrárni. Nabudúce už nemusíme mať také šťastie,“ dodal riaditeľ.
Miesto dopadu dronu Grossi sám navštívil a potvrdil, že ide o kráter s rozlohou asi štyri štvorcové metre. Okolité budovy boli v dôsledku dopadu čiastočne poškodené.
