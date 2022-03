Cez humanitárne koridory na Ukrajine odišlo vo štvrtok vyše 3300 ľudí

Kyjev 25. marca (TASR) - Vyše 3300 ľuďom sa vo štvrtok podarilo odísť z obliehaných ukrajinských miest cez tzv. humanitárne koridory. Oznámila to vo štvrtok večer podpredsedníčka ukrajinskej vlády Iryna Vereščuková, ktorú citovala agentúra DPA.



Väčšina z týchto ľudí, a síce približne 2700, sa evakuovala z prístavného mesta Maripol a zamierila do Záporožia. Ďalším zhruba 500 ľuďom sa podarilo odísť z troch dedín pri hlavnom meste Kyjev.



Vereščuková dodala, že ruské sily blokovali už tretí deň po sebe prístup humanitárnej pomoci do Mariupola, kam nepúšťali ani evakuačné autobusy. Civilisti tak podľa jej slov obliehaný prístav opúšťali len osobnými dopravnými prostriedkami.



Vereščuková okrem toho vymenovala vyše desať predstaviteľov miestnych ukrajinských úradov, ktorých údajne zajali ruskí vojaci. DPA upozornila, že tieto správy nedokázala nezávisle overiť.



DPA ďalej informovala, že podľa nemenovaného ruského predstaviteľa, ktorého citovala agentúra TASS, uteká z Donbasu čoraz viac ľudí do ruskej Rostovskej oblasti, keďže je otvorených viacero humanitárnych koridorov, ktoré tam vedú z Mariupola.



Vedenie samozvanej Doneckej ľudovej republiky (DĽR) sa podľa slov nemenovaného poslanca ruskej Štátnej dumy aktívne zapája do evakuácií obyvateľov z Mariupola do Ruska.



DPA pripomenula, že mariupolská mestská rada naopak obviňuje ruské sily z toho, že obyvateľov tohto mesta proti ich vôli nútia, aby sa evakuovali do Ruska.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že v intenzívne ostreľovanom Mariupole je bez dodávok vody a jedla stále približne 100.000 ľudí, uvádza stanica Sky News.