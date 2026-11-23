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Ukrajina cez noc útočila v Tatársku, Rusko v prístavnom meste Izmajil
Bezprostredne neboli hlásené žiadne obete ani zranenia.
Autor TASR
Moskva/Kyjev 23. novembra (TASR) - Ukrajinské drony v noci na pondelok zaútočili na sklad ropy v ruskom Tatársku, informovala agentúra Interfax s odvolaním sa na miestne úrady. Bezprostredne neboli hlásené žiadne obete ani zranenia, píše TASR na základe správ agentúr Reuters.
Agentúra TASS uvádza, že drony zasiahli ropné nádrže neďaleko mesta Aľmetievsk. „V dôsledku dlhotrvajúceho útoku bolo poškodených niekoľko zariadení. Neboli hlásené žiadne obete,“ citovala TASS vyhlásenie tlačového oddelenia kancelárie prezidenta Tatárskej republiky Rustama Minnichanova.
Ruské ministerstvo zahraničných vecí v pondelok ráno informovalo o nočných útokoch na energetické zariadenia a infraštruktúru v ukrajinskom prístavnom meste Izmajil v ústí Dunaja do Čierneho mora. Ruská armáda podľa vyhlásenia zasiahla aj loď neďaleko Odesy, ktorá prevážala vojenský náklad.
Agentúra TASS uvádza, že drony zasiahli ropné nádrže neďaleko mesta Aľmetievsk. „V dôsledku dlhotrvajúceho útoku bolo poškodených niekoľko zariadení. Neboli hlásené žiadne obete,“ citovala TASS vyhlásenie tlačového oddelenia kancelárie prezidenta Tatárskej republiky Rustama Minnichanova.
Ruské ministerstvo zahraničných vecí v pondelok ráno informovalo o nočných útokoch na energetické zariadenia a infraštruktúru v ukrajinskom prístavnom meste Izmajil v ústí Dunaja do Čierneho mora. Ruská armáda podľa vyhlásenia zasiahla aj loď neďaleko Odesy, ktorá prevážala vojenský náklad.