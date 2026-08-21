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Ukrajina chce časť pôžičky EÚ využiť na protiraketovú obranu
Z 90-miliárdovej pôžičky má byť v roku 2026 a 2027 približne 60 miliárd určených na posilnenie ukrajinskej obrany a zvyšných 30 miliárd na podporu fungovania ukrajinského štátu.
Autor TASR
Kyjev/Brusel 21. augusta (TASR) - Ukrajinskí predstavitelia chcú využiť ďalšiu časť pôžičky od Európskej únie v celkovej hodnote 90 miliárd eur aj na nákup systémov protiraketovej obrany. Uviedol to predstaviteľ Európskej komisie oboznámený s rokovaniami, informoval v piatok portál stanice Euronews. Informuje o tom TASR.
Zatiaľ nie je jasné, aké systémy by Ukrajina získala. V hre sú americký systém Patriot a francúzsko-taliansky SAMP/T NG. Rokovania naďalej pokračujú a konkrétny zoznam plánovaných nákupov zatiaľ nebol stanovený.
Objednávka by podľa dostupných informácií mala byť pripravená ešte pred septembrom. Okrem systémov protiraketovej obrany by Ukrajina mala v rámci ďalšej tranže úveru požiadať aj o rakety a drony.
Z 90-miliárdovej pôžičky má byť v roku 2026 a 2027 približne 60 miliárd určených na posilnenie ukrajinskej obrany a zvyšných 30 miliárd na podporu fungovania ukrajinského štátu.
Pri obranných nákupoch platí princíp „Vyrobené v Európe“, podľa ktorého majú prednosť výrobcovia z Ukrajiny, EÚ, krajín Európskeho hospodárskeho priestoru a ďalších partnerských štátov. Brusel však môže povoliť výnimku v prípade, ak Ukrajina potrebuje systém, ktorý sa v Európe nevyrába alebo nie je dostupný v potrebnom rozsahu. Takáto výnimka by mohla prichádzať do úvahy napríklad pri amerických systémoch Patriot.
Nákup protiraketových systémov by bol reakciou na rastúci počet ruských útokov balistickými a ďalšími raketami. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opakovane žiada Spojené štáty o ďalšie strely pre systémy Patriot, ktoré sú kľúčové pri obrane proti ruským balistickým raketám.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo štvrtok po masívnom ruskom útoku na Ukrajinu uviedla, že EÚ spolupracuje s členskými štátmi a partnermi na podpore ukrajinských protiraketových kapacít.
Zatiaľ nie je jasné, aké systémy by Ukrajina získala. V hre sú americký systém Patriot a francúzsko-taliansky SAMP/T NG. Rokovania naďalej pokračujú a konkrétny zoznam plánovaných nákupov zatiaľ nebol stanovený.
Objednávka by podľa dostupných informácií mala byť pripravená ešte pred septembrom. Okrem systémov protiraketovej obrany by Ukrajina mala v rámci ďalšej tranže úveru požiadať aj o rakety a drony.
Z 90-miliárdovej pôžičky má byť v roku 2026 a 2027 približne 60 miliárd určených na posilnenie ukrajinskej obrany a zvyšných 30 miliárd na podporu fungovania ukrajinského štátu.
Pri obranných nákupoch platí princíp „Vyrobené v Európe“, podľa ktorého majú prednosť výrobcovia z Ukrajiny, EÚ, krajín Európskeho hospodárskeho priestoru a ďalších partnerských štátov. Brusel však môže povoliť výnimku v prípade, ak Ukrajina potrebuje systém, ktorý sa v Európe nevyrába alebo nie je dostupný v potrebnom rozsahu. Takáto výnimka by mohla prichádzať do úvahy napríklad pri amerických systémoch Patriot.
Nákup protiraketových systémov by bol reakciou na rastúci počet ruských útokov balistickými a ďalšími raketami. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opakovane žiada Spojené štáty o ďalšie strely pre systémy Patriot, ktoré sú kľúčové pri obrane proti ruským balistickým raketám.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo štvrtok po masívnom ruskom útoku na Ukrajinu uviedla, že EÚ spolupracuje s členskými štátmi a partnermi na podpore ukrajinských protiraketových kapacít.