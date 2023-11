Ukrajina chce do 2028 zreformovať armádu, má sa stať profesionálnejšou

Kyjev 6. novembra (TASR) - Ukrajinský minister obrany Rustem Umerov chce v priebehu nasledujúcich piatich rokov zreformovať armádu tak, aby sa stala profesionálnejšou a bola schopná spolupracovať so štruktúrami Severoatlantickej aliancie (NATO). Vyplýva to z nariadenia, ktoré zverejnili v nedeľu. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.



Ukrajinské ozbrojené sily na základe koncepcie prejdú na armádne kontrakty a brannú povinnosť nahradí intenzívny vojenský výcvik. Pri nábore sa bude posudzovať vzdelanie, predošlá kariéra, ale aj rodová rovnosť.



Plán zároveň predpokladá vznik "novej kultúry vzťahov medzi veliteľmi a podriadenými", čo podľa DPA naznačuje jasný odklon od postupov, ktoré sa v krajine stále používajú od čias Sovietskeho zväzu.



Umerov chce tiež posilniť spoluprácu medzi ukrajinskými univerzitami a inštitúciami v členských štátoch NATO a Európskej únie.



"Hlavným zámerom koncepcie je zabezpečiť uspokojenie potrieb ozbrojených síl v oblasti ľudských zdrojov počas vojny, integráciu do euroatlantického bezpečnostného priestoru a interoperabilitu (ukrajinských) ozbrojených síl so silami NATO," píše sa v pláne.