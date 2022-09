Ukrajina chce do konca roka znovu získať väčšinu Chersonskej oblasti

Kyjev 7. septembra (TASR) - Ukrajinské sily dosiahli za týždeň protiofenzívy určité územné zisky na juhu krajiny, pričom do konca roka plánujú znovu dobyť väčšinu Ruskom okupovanej Chersonskej oblasti. Informuje o tom v stredu stanica CNN s odvolaním sa na vyjadrenia popredných amerických a ukrajinských predstaviteľov.



Minulý týždeň došlo zo strany ukrajinských síl k najambicióznejším pozemným útokom od začiatku invázie, uvádza CNN odvolávajúc sa na satelitné snímky.



USA pritom spozorovali, že ukrajinské sily dosahujú určité úspechy v útokoch na ruské zásobovacie trasy so zámerom odrezať a izolovať ruské jednotky, ktoré sú momentálne rozmiestnené západne od rieky Dneper. "V Chersonskej oblasti vidíme pokračujúce ofenzívne operácie Ukrajincov... Napredujú. Vieme, že opätovne získali nejaké dediny," povedal hovorca Pentagónu Pat Ryder.



Dodal, že USA zaznamenali tiež "nejaké útočné aktivity" zo strany Ruska neďaleko Bachmutu.



Podľa ukrajinských predstaviteľov je cieľom Kyjeva získať prinajmenšom celé územie napravo od rieky Dneper, vrátane mesta Cherson, ale aj Novej Kachovky na ľavom brehu, kde sa nachádza významná vodná elektráreň a tiež vodný kanál zásobujúci Krym.



Ukrajina podľa amerických predstaviteľov zintenzívnila v ostatnom čase aj útoky na východe krajiny, aby tak zabránila Rusku premiestniť svoje sily na juh a odraziť tamojšiu ukrajinskú protiofenzívu, uvádza denník The Guardian.



Washington sa domnieva, že ukrajinský cieľ znovu získať Cherson do konca roka je síce ambiciózny, no nie nemožný v prípade, že Ukrajina bude vo svojich vojenských operáciách naďalej napredovať.