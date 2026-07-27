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Ukrajina chce mať prototyp protiraketovej obrany do polovice roka 2027
Zelenskyj prirovnal projekt Freyja k lego kockám.
Autor TASR
Kyjev 27. júla (TASR) - Ukrajina chce, aby bol prototyp rozvíjajúceho sa európskeho systému protiraketovej obrany pripravený už v prvej polovici budúceho roka. Čoskoro prvýkrát zasadne medzinárodný riadiaci výbor, ktorý má odhadnúť náklady na výskum a vývoj tzv. projektu Freyja. Uviedol to zástupca tajomníka Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny David Alojan, ktorý projekt vedie, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Lídri deviatich európskych krajín a Ukrajiny pred dvoma týždňami na summite v Paríži oznámili vznik koalície pre spoločnú európsku obranu proti balistickým raketám. Freyja je pokusom o vytvorenie cenovo dostupnejšej alternatívy k americkému systému protivzdušnej obrany Patriot, na ktorý sa spoliehajú mnohé európske krajiny.
„Keďže pracujeme v takom tesnom časovom rámci, máme ambiciózny cieľ: mať k dispozícii základný funkčný produkt už v prvej polovici budúceho roka,“ uviedol Alojan s tým, že by malo ísť o prototyp, ktorý ukáže prvé konkrétne výsledky.
Ukrajina je v súčasnosti vo veľkej miere odkázaná práve na americké patrioty, pretože sú v jej arzenáli jedinou zbraňou, ktorá má potvrdenú vysokú úspešnosť pri zostreľovaní balistických rakiet. Európske systémy protivzdušnej obrany, ako francúzsko-taliansky SAMP/T a nemecký IRIS-T, túto úroveň bojovo overenej schopnosti zatiaľ nepreukázali.
Dodávky striel pre systémy Patriot ale podľa Reuters ovplyvňuje politická nestabilita, nízke zásoby a zdĺhavá výroba. Rusko medzičasom zintenzívnilo útoky balistickými raketami na Ukrajinu.
Ukrajina je podľa prezidenta Volodymyra Zelenského pripravená poskytnúť projektu Freyja odpaľovacie zariadenie a tiež raketu určenú na zostreľovanie cieľov. Je to podľa neho iba otázkou testovania a systém by mohol byť funkčný do jedného roka. Kyjev očakáva, že spojenci prispejú technológiou, ako sú moderné radary a senzory, a tiež odbornými znalosťami.
Zo zbrojných podnikov sa do projektu zatiaľ zapojili francúzsko-taliansky Eurosam, ktorý vyrába zmienený systém SAMP-T, ako aj francúzska spoločnosť Thales, talianska firma Leonardo a švédsky Saab.
Hlavným priemyselným partnerom Freyji je ukrajinský výrobca Fire Point, ktorý stojí aj za strelou s plochou dráhou letu Flamingo (Plameniak) a ktorý v júni oznámil dohodu s nemeckým Hensoldtom o dodávke radaru.
Zelenskyj prirovnal projekt Freyja k lego kockám. Výsledkom má totiž byť systém zložený z jednotlivých komponentov od popredných podnikov zbrojárskeho priemyslu. Alojan vysvetlil, že výrobcovia dostali za úlohu vyvinúť rámec pre systém s vymeniteľnými dielmi.
Pokiaľ ide o financovanie projektu, jednou z možností, o ktorých sa uvažuje, je zriadenie špeciálneho orgánu, prípadne fondu, ktorý by sprostredkovával všetky príspevky a zabezpečoval stabilné finančné krytie.
Alojan zároveň dúfa, že spoločnosti, ktoré sa na projekte priamo podieľajú spolu s vládami, pomôžu znížiť byrokraciu. „Koalícia by mala byť praktická, nie politická,“ uviedol.
Lídri deviatich európskych krajín a Ukrajiny pred dvoma týždňami na summite v Paríži oznámili vznik koalície pre spoločnú európsku obranu proti balistickým raketám. Freyja je pokusom o vytvorenie cenovo dostupnejšej alternatívy k americkému systému protivzdušnej obrany Patriot, na ktorý sa spoliehajú mnohé európske krajiny.
„Keďže pracujeme v takom tesnom časovom rámci, máme ambiciózny cieľ: mať k dispozícii základný funkčný produkt už v prvej polovici budúceho roka,“ uviedol Alojan s tým, že by malo ísť o prototyp, ktorý ukáže prvé konkrétne výsledky.
Ukrajina je v súčasnosti vo veľkej miere odkázaná práve na americké patrioty, pretože sú v jej arzenáli jedinou zbraňou, ktorá má potvrdenú vysokú úspešnosť pri zostreľovaní balistických rakiet. Európske systémy protivzdušnej obrany, ako francúzsko-taliansky SAMP/T a nemecký IRIS-T, túto úroveň bojovo overenej schopnosti zatiaľ nepreukázali.
Dodávky striel pre systémy Patriot ale podľa Reuters ovplyvňuje politická nestabilita, nízke zásoby a zdĺhavá výroba. Rusko medzičasom zintenzívnilo útoky balistickými raketami na Ukrajinu.
Ukrajina je podľa prezidenta Volodymyra Zelenského pripravená poskytnúť projektu Freyja odpaľovacie zariadenie a tiež raketu určenú na zostreľovanie cieľov. Je to podľa neho iba otázkou testovania a systém by mohol byť funkčný do jedného roka. Kyjev očakáva, že spojenci prispejú technológiou, ako sú moderné radary a senzory, a tiež odbornými znalosťami.
Zo zbrojných podnikov sa do projektu zatiaľ zapojili francúzsko-taliansky Eurosam, ktorý vyrába zmienený systém SAMP-T, ako aj francúzska spoločnosť Thales, talianska firma Leonardo a švédsky Saab.
Hlavným priemyselným partnerom Freyji je ukrajinský výrobca Fire Point, ktorý stojí aj za strelou s plochou dráhou letu Flamingo (Plameniak) a ktorý v júni oznámil dohodu s nemeckým Hensoldtom o dodávke radaru.
Zelenskyj prirovnal projekt Freyja k lego kockám. Výsledkom má totiž byť systém zložený z jednotlivých komponentov od popredných podnikov zbrojárskeho priemyslu. Alojan vysvetlil, že výrobcovia dostali za úlohu vyvinúť rámec pre systém s vymeniteľnými dielmi.
Pokiaľ ide o financovanie projektu, jednou z možností, o ktorých sa uvažuje, je zriadenie špeciálneho orgánu, prípadne fondu, ktorý by sprostredkovával všetky príspevky a zabezpečoval stabilné finančné krytie.
Alojan zároveň dúfa, že spoločnosti, ktoré sa na projekte priamo podieľajú spolu s vládami, pomôžu znížiť byrokraciu. „Koalícia by mala byť praktická, nie politická,“ uviedol.