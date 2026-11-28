< sekcia Zahraničie
Ukrajina chce obmedziť informovanie o dôsledkoch ruských útokov
Od invázie Ruska na Ukrajinu vo februári 2022 zaviedli obe krajiny v rôznej miere vojenskú cenzúru.
Autor TASR
Kyjev 28. novembra (TASR) – Ukrajinská vláda chce obmedziť zverejňovanie podrobností o následkoch ruských útokov na kritickú infraštruktúru v médiách. Vyplynulo to v sobotu z výnosu prezidenta Volodymyra Zelenského, informuje TASR podľa agentúry AFP.
Dekrét nariaďuje vláde, aby „prijala naliehavé opatrenia s cieľom zakázať médiám zverejňovať informácie o dôsledkoch deštrukcie a časovom harmonograme obnovovania objektov kritickej infraštruktúry“.
Od invázie Ruska na Ukrajinu vo februári 2022 zaviedli obe krajiny v rôznej miere vojenskú cenzúru.
Ukrajina zvyčajne vyzýva médiá, aby nepublikovali informácie o škodách alebo miestach ruských útokov, pretože to pomáha ruskej armáde pri určovaní budúcich cieľov.
Rusko zaviedlo podobné obmedzenia a tiež kriminalizovalo veľkú časť spravodajstva a verejných vyjadrení o vojne. Minulý týždeň ruskí poslanci navrhli zákony, ktoré by podľa Inštitútu pre štúdium vojny „zakázali nezávislé a nepovolené informovanie o následkoch ukrajinských útokov“, pričom za porušenie by hrozili pokuty alebo väzenie.
Zelenského výnos žiada tiež zastavenie publikovania informácií o výstavbe a stave „ochranných štruktúr“ na kritických miestach. Takéto opatrenia boli navrhnuté v októbri na zasadnutí rady pre národnú bezpečnosť.
Dekrét nespresňuje, ako budú opatrenia presadzované. Zelenského poradca Dmytro Lytvyn v sobotu priznal, že by to bolo „komplikované, pretože významný podiel takýchto príspevkov pochádza z anonymných kanálov na Telegrame“.
Rusko už pred zimou uskutočnilo množstvo raketových a dronových útokov na ukrajinskú energetickú sieť a ďalšie objekty kritickej infraštruktúry. Viedlo to k rozsiahlym výpadkom elektriny, vykurovania a dodávok vody. Na Ukrajine panujú obavy, že nadchádzajúca zima by mohla byť dosiaľ najhoršou počas tejto vojny, doplnila AFP.
Dekrét nariaďuje vláde, aby „prijala naliehavé opatrenia s cieľom zakázať médiám zverejňovať informácie o dôsledkoch deštrukcie a časovom harmonograme obnovovania objektov kritickej infraštruktúry“.
Od invázie Ruska na Ukrajinu vo februári 2022 zaviedli obe krajiny v rôznej miere vojenskú cenzúru.
Ukrajina zvyčajne vyzýva médiá, aby nepublikovali informácie o škodách alebo miestach ruských útokov, pretože to pomáha ruskej armáde pri určovaní budúcich cieľov.
Rusko zaviedlo podobné obmedzenia a tiež kriminalizovalo veľkú časť spravodajstva a verejných vyjadrení o vojne. Minulý týždeň ruskí poslanci navrhli zákony, ktoré by podľa Inštitútu pre štúdium vojny „zakázali nezávislé a nepovolené informovanie o následkoch ukrajinských útokov“, pričom za porušenie by hrozili pokuty alebo väzenie.
Zelenského výnos žiada tiež zastavenie publikovania informácií o výstavbe a stave „ochranných štruktúr“ na kritických miestach. Takéto opatrenia boli navrhnuté v októbri na zasadnutí rady pre národnú bezpečnosť.
Dekrét nespresňuje, ako budú opatrenia presadzované. Zelenského poradca Dmytro Lytvyn v sobotu priznal, že by to bolo „komplikované, pretože významný podiel takýchto príspevkov pochádza z anonymných kanálov na Telegrame“.
Rusko už pred zimou uskutočnilo množstvo raketových a dronových útokov na ukrajinskú energetickú sieť a ďalšie objekty kritickej infraštruktúry. Viedlo to k rozsiahlym výpadkom elektriny, vykurovania a dodávok vody. Na Ukrajine panujú obavy, že nadchádzajúca zima by mohla byť dosiaľ najhoršou počas tejto vojny, doplnila AFP.