Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 16. november 2025Meniny má Agnesa
< sekcia Zahraničie

Ukrajina chce obnoviť pozastavenú výmenu vojnových zajatcov s Ruskom

.
Na snímke zničená Ukrajina. Foto: TASR/AP

Proces by sa mal čoskoro obnoviť s cieľom priviesť späť z ruského zajatia 1200 ukrajinských vojakov, napísal Umerov na platforme Telegram.

Autor TASR
Kyjev 16. novembra (TASR) - Ukrajina a Rusko sa pripravujú na obnovenie pozastavených výmen vojnových zajatcov, v sobotu o tom na sociálnej sieti informoval ukrajinský tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Rustem Umerov. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.

Proces by sa mal čoskoro obnoviť s cieľom priviesť späť z ruského zajatia 1200 ukrajinských vojakov, napísal Umerov na platforme Telegram. Dodal, že na pokyn ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského viedol rokovania zamerané na obnovu výmeny so sprostredkovateľmi v Turecku a Spojených arabských emirátoch. Podľa ukrajinského tajomníka si počas nich vyjasnili základné otázky a čoskoro sa začnú technické konzultácie, aby sa vojaci mohli vrátiť domov ešte pred Vianocami.

Umerov viedol ukrajinskú vyjednávaciu delegáciu v rokovaniach s Ruskom začiatkom tohto roka. Najdôležitejším výsledkom májových a júnových rokovaní bola dohoda o výmene zajatcov, ktorej realizácia však bola neskôr pozastavená.
.

Neprehliadnite

REPORTÁŽ: Parížska megamucholapka na turistov I.

Šutaj Eštok: O demisii Kmeca sa rozhodlo bez verejného gesta premiéra

Fico podáva návrh na odvolanie vicepremiéra P. Kmeca

CELÉ ZNENIE: Vyjadrenie Miroslava Lajčáka