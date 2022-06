Ukrajina chce obnoviť rokovania s Ruskom koncom augusta

Kyjev 18. júna (TASR) – Ukrajina plánuje obnoviť mierové rozhovory s Ruskom až koncom augusta po tom, ako vykoná protiútoky. V tom čase už bude v lepšej pozícii pre rokovania, uviedol hlavný vyjednávač Kyjeva Davyd Arachamija v rozhovore pre stanicu Hlas Ameriky.



"Myslím si, že uskutočníme operáciu s protiútokmi na rôznych miestach," vyhlásil Arachamija v interview, ktoré zverejnili v sobotu. Bližšie podrobnosti neposkytol, informovala TASR na základe správy agentúry DPA.



Rokovania o ukončení vojny sa začali krátko po invázii Ruska na Ukrajinu. Kyjev koncom marca na rozhovoroch v Istanbule okrem iného navrhol, že sa zriekne snahy o vstup do NATO výmenou za medzinárodné bezpečnostné záruky. Rusko však od susednej krajiny žiada aj demilitarizáciu a vzdanie sa časti územia. Okrem Krymu, anektovaného v roku 2014, sa to týka tiež okrem iného Doneckej a Luhanskej oblasti.



Mierové rozhovory sa neskôr zastavili. Rokovalo sa už len o detailných otázkach ako výmeny zajatcov, nie však zásadnom riešení konfliktu. Moskva z uviaznutia rokovaní obviňuje Kyjev. Obe strany však zjavne počítajú s tým, že dosiahnu vojenské úspechy, ktoré by mohli zlepšiť ich rokovaniu pozíciu, približuje DPA.