Ukrajina chce obyvateľom pomôcť prežiť zimu aj vyhrievanými priestormi

Kyjev 23. novembra (TASR) - Pomocou tisícok verejne prístupných vyhrievaných miestností chce ukrajinská vláda pomôcť obyvateľstvu prekonať nadchádzajúcu zimu. Vo svojom pravidelnom videopríhovore zverejnenom v utorok večer to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



Po celej Ukrajine sa už pripravuje viac než 4000 takýchto priestorov, ktoré budú zriadené v školách a administratívnych budovách.



"Budú tam poskytované všetky základné služby," spresnil Zelenskyj. "Patria sem elektrina, mobilná komunikácia a internet, teplo, voda, prvá pomoc. Úplne zadarmo a nepretržite," zdôraznil.



Starosta ukrajinského hlavného mesta Kyjev Vitalij Kličko v tejto súvislosti opäť upozornil na závažnosť situácie v metropole s troma miliónmi obyvateľov.



"Toto je najhoršia zima od druhej svetovej vojny," povedal pre stredajšie vydanie nemeckých novín Bild. Kličko vyčítal ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, že útokmi na civilnú infraštruktúru chce prinútiť k úteku ešte viac Ukrajincov. "To sa však nestane. Mám dojem, že ľudia budú ešte väčšmi nahnevaní, ešte väčšmi odhodlaní. Nezomrieme ani neutečieme, ako by to chcel Putin," povedal.



V dôsledku ruských raketových útokov na energetickú sieť zápasí Ukrajina s výpadkami elektriny. Veľké problémy sú aj v zabezpečovaní diaľkového vykurovania a dodávok vody a plynu, píše DPA.



Pozemné boje v priebehu utorka pokračovali predovšetkým vo východoukrajinskom regióne Donbas. Objavili sa nepotvrdené správy o útoku ukrajinských dronov v meste Sevastopol na anektovanom ukrajinskom polostrove Krym, ktoré je pre Rusko vzhľadom na námornú základňu Čiernomorskej flotily strategicky významné.



Zelenskyj v utorok vo svojom príhovore k starostom francúzskych miest povedal, že na území Ukrajiny je ešte potrebné oslobodiť približne 2000 Ruskom obsadených miest a dedín. Niekoľko desiatok miest vrátane prístavu Mariupol na pobreží Azovského mora alebo mesta Volnovacha v Doneckej oblasti bolo v dôsledku ruských útokov úplne zničených.