Ukrajina chce ochrániť sieťami proti dronom 4000 kilometrov ciest
Za posledný rok sa nainštaloval veľký počet nových sietí, no ich potreba je stále väčšia, tvrdí minister.
Autor TASR
Kyjev 25. februára (TASR) - Ukrajina vo frontových oblastiach urýchli inštaláciu protidronových sietí nad cestami, aby do konca tohto roka takto chránila až 4000 kilometrov komunikácií. Uviedol to v stredu ukrajinský minister obrany Mychajlo Fedorov, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
Za posledný rok sa nainštaloval veľký počet nových sietí, no ich potreba je stále väčšia, tvrdí minister. Podľa jeho slov bolo z rozpočtu vyčlenených ďalších 1,6 miliardy hrivien (približne 31,4 miliónov eur) na posilnenie opatrení proti ruským dronom.
Agentúra Reuters uvádza, že Rusko sa pri svojich útokoch dronmi zameriava na vojenské zásobovacie trasy čoraz hlbšie za frontovou líniou a opakovane zasahuje aj nemocnice a civilnú infraštruktúru vrátane ciest. Ochranné siete dokážu ruské drony zachytiť a zabrániť tak v deštrukcii cieľov.
„Len za jeden mesiac sme zvýšili rýchlosť (inštalácie sietí) z päť kilometrov za deň v januári na dvanásť kilometrov vo februári. Tým sa výrazne zlepšila bezpečnosť vojenských presunov a zabezpečilo sa stabilné fungovanie komunít pozdĺž frontovej línie,“ napísal Fedorov na sociálnej sieti Telegram.
„V marci sa plánujeme priblížiť k 20 kilometrom ciest denne. Do konca roka plánujeme nainštalovať nad cesty ďalších 4000 kilometrov ochrany proti dronom,“ spresnil ukrajinský minister.
