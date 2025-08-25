< sekcia Zahraničie
Ukrajina chce od USA každý mesiac nakúpiť zbrane za miliardu
Ukrajinský prezident to oznámil na spoločnej tlačovej konferencii s nórskym premiérom Jonasom Gahrom Störem.
Autor TASR
Kyjev 25. augusta (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok oznámil, že vláda v Kyjeve plánuje každý mesiac prostredníctvom svojich spojencov zabezpečiť nákup vojenského vybavenia z USA v hodnote jednej miliardy dolárov. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.
Ukrajinský prezident to oznámil na spoločnej tlačovej konferencii s nórskym premiérom Jonasom Gahrom Störem. Ten prisľúbil, že Nórsko sa bude podieľať na bezpečnostných garanciách pre Ukrajinu v oblasti protivzdušnej obrany a námornej bezpečnosti.
Európske štáty sa s vládou amerického prezidenta Donalda Trumpa v júli dohodli, že od USA budú nakupovať zbrane pre Ukrajinu. Obchod by mal vyzerať tak, že spojenci nakúpia zbrane od USA a svoje zásoby budú môcť poslať na Ukrajinu. Týkalo by sa to najmä systémov protivzdušnej obrany Patriot, rakiet a ďalšieho vybavenia. Podľa generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho sa na vyzbrojovaní Ukrajiny chcú podieľať napríklad Nemecko, Veľká Británia, Fínsko, Švédsko, Nórsko, Holandsko či Kanada.
