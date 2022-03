Ukrajina chce otvoriť humanitárne koridory a dostať pomoc do Mariupolu

Na archívnej snímke z 13. marca 2022 ľudia sa ukrývajú pred ostreľovaním vo vnútri obytnej budovy v prístavnom meste Mariupol na juhovýchode Ukrajiny počas 18. dňa ruskej invázie na Ukrajine. Foto: TASR/AP

Na leteckom videozábere ukrajinského pluku Azov sú zničené výškové budovy v prístavnom meste Mariupol počas 19. dňa ruskej invázie na Ukrajinu v pondelok 14. marca 2022. Foto: TASR/AP

Kyjev 15. marca (TASR) - Ukrajina dúfa, že sa jej v utorok podarí otvoriť celkovo deväť humanitárnych koridorov určených na evakuáciu civilistov a tiež doručiť humanitárnu pomoc do prístavného mesta Mariupol. Povedala to v utorok ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková, ktorú citovala agentúra Reuters.Stanica Sky News v tejto súvislosti pripomenula, že predchádzajúce pokusy o evakuáciu civilistov z obliehaných miest sa stali terčom útokov ruských síl.Dmytro Žyvyckyj, gubernátor Sumskej oblasti na severovýchode Ukrajiny, ešte v utorok ráno informoval, že humanitárne koridory by mali v tento deň fungovať v štyroch mestách tejto oblasti. Žyvyckyj prostredníctvom aplikácie Telegram povedal, že trasy pre evakuáciu civilistov z miest Sumy, Konotop, Trosťanec a Lebedyn majú byť otvorené od 09.00 do 21.00 h miestneho času (08.00 – 20.00 h SEČ).Státisíce obyvateľov Mariupola, ktorý je neustálym terčom bombardovania, sa už viac ako týždeň ukrývajú v pivniciach a troskách budov a prežívajú bez vody a elektriny. Moskva v pondelok umožnila mesto opustiť prvému konvoju áut.Nemenovaný predstaviteľ tamojšej mestskej rady agentúre Reuters povedal, že v pondelok popoludní Mariupol úspešne opustilo len v priebehu dvoch hodín asi 160 súkromných áut. Ďalšie údaje nateraz nie sú známe.Tamojšie úrady zároveň uvádzajú, že pri ostreľovaní Mariupola ruskými vojakmi doteraz prišlo o život 2300 až 20.000 civilistov. Tieto čísla však nie je možné nezávisle overiť, upozorňuje Reuters.Ukrajinské ministerstvo obrany v utorok uviedlo, že v Mariupole bolo zabitých aj 150 ruských vojakov, ktorí sa snažili tohto mesta zmocniť, informuje Sky News.Podľa najnovších správ ukrajinských úradov boli počas bojov v tomto meste zničené aj dva ruské tanky. Kyjev zároveň tvrdí, že niektorí ruskí vojaci tam odmietajú plniť rozkazy svojich nadriadených, uvádza Sky News.Mariupol je mestom, v ktorom je v rámci celej Ukrajiny najhoršia humanitárna situácia. Tamojší obyvatelia majú problém s nedostatkom potravín a ďalších nevyhnutných zásob, mesto však naďalej zostáva pod kontrolou Ukrajiny, dodáva Sky News.