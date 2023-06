Ukrajina chce poslať desiatky pilotov na výcvik na obsluhu F-16

Kyjev 16. júna (TASR) - Ukrajina plánuje poslať "niekoľko desiatok" pilotov na výcvik na obsluhu stíhačiek F-16 americkej výroby. Uviedol to v piatok hovorca vzdušných síl ukrajinskej armády Jurij Ihnat. Spojenci Kyjeva v tomto období pripravujú spustenie výcvikového programu. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a britského denníka The Guardian.



Ihnat v ukrajinskej štátnej televízii povedal, že v súčasnosti sa robí všetko preto, aby sa ukrajinskí piloti začali učiť obsluhovať stíhačky F-16 čo najskôr. "Nie je to výcvik, ale preškolenie," dodal a pripomenul, že piloti vybraní na výcvik už budú mať bojové skúsenosti.



Ukrajina v uplynulých mesiacoch viackrát žiadala spojencov o dodanie západných stíhačiek, ktoré jej majú pomôcť úspešne čeliť ruskej vzdušnej prevahe.



Americký prezident Joe Biden v máji súhlasil s výcvikom ukrajinských pilotov na obsluhu stíhačiek F-16, čím sa položil základ pre ich prípadné poskytnutie Ukrajine.



Holandsko a Dánsko, členské štáty NATO, sú v čele medzinárodnej koalície krajín, ktoré budú cvičiť pilotov a neskôr majú Ukrajine stíhačky aj poskytnúť, pripomína Reuters.



Holandská ministerka obrany Kajsa Ollongrenová tento týždeň povedala, že výcvik Ukrajincov na obsluhu síhačiek F-16 by mohol začať už v lete. Možným miestom výcvikového programu je Dánsko.



Ollongrenová uviedla, že konečné rozhodnutie o dodaní stíhačiek F-16 na Ukrajinu ešte nepadlo. Do výcvikového programu pre ukrajinských pilotov sa zapoja aj Belgicko a Luxembursko, pomoc ponúkli aj Francúzsko a Británia, dodala.