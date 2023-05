Ukrajina chce prehĺbiť kanál na Dunaji kvôli vývozu obilia

Kyjev 30. mája (TASR) - Ukrajina chce ešte tento rok zvýšiť hĺbku kanála Bystre v delte Dunaja s cieľom rozšíriť alternatívne trasy na export obilnín, povedal v utorok námestník ukrajinského ministra pre infraštruktúru Jurij Vaskov. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Ukrajina už zvýšila hĺbku tohto dunajského kanála z 3,9 metra na 6,5 metra a v ďalšej fáze sa počíta až so 7,2-metrovou hĺbkou. Podobnú hĺbku má aj rumunský kanál Sulina, ktorý spája ukrajinské a rumunské prístavy na Dunaji s Čiernym morom.



Tieto zmeny by pomohli zvýšiť množstvo vyvezených obilnín cez ukrajinské riečne prístavy. Ako povedal Vaskov, súčasná hĺbka kanála Bystre síce umožňuje lodiam kotvenie v prístavoch na Dunaji, avšak stále nie je postačujúca pre lode s nákladom, ktoré musia použiť hlbší rumunský kanál.



Vaskov uviedol, že v tejto veci plánuje v blízkej dobe viesť rokovania s predstaviteľmi Európskej únie.



Rumunsko vyjadrilo obavy, že akékoľvek práce na vodnej trase vedúcej cez spoločne využívanú deltu Dunaja by mohli ohroziť voľne žijúce živočíchy v tejto oblasti, ktorá je zaradená na zoznam Svetového dedičstva UNESCO. Bukurešť sa tiež obáva, že by mohlo dôjsť k porušeniu medzinárodných environmentálnych zmlúv.



Reuters približuje, že štvrtina ukrajinských poľnohospodárskych plodín sa v súčasnosti vyváža cez jej prístavy na Dunaji. Cez čiernomorské prístavy sa exportuje polovica plodín a ďalšia štvrtina sa vyváža cez ukrajinskú západnú pozemnú hranicu.



Tlak na hľadanie alternatívnych exportných trás stúpol v súvislosti s ruskou ofenzívou po tom, čo Moskva zablokovala tradičnú trasu cez Čierne more.



Čiernomorská obilná iniciatíva (tzv. obilná dohoda) medzi Ruskom a Ukrajinou, ktorú pomohli vlani v júli sprostredkovať Turecko a OSN, síce umožňuje vývoz časti obilnín aj cez Čierne more, avšak veľké množstvo sa vyváža cez Európu.