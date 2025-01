Ukrajina chce reformou prilákať do armády mladých vojakov

Kyjev 24. januára (TASR) - Ukrajina je v záverečnej fáze prípravy reformy pre nábor vojakov. Cieľom je prilákať do armády osoby vo veku 18 až 25 rokov, na ktoré sa nevzťahuje mobilizácia, a výrazne ju tak posilniť. Oznámil to veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Pavlo Palisa, TARS píše na základe správy agentúry AP.



Jednou zo zmien je podľa Palisa plán tzv. 'čestnej zmluvy', ktorý zahŕňa finančné prémie, jasné záruky výcviku a opatrenia na zabezpečenie dialógu medzi vojakmi a ich veliteľmi.



"Musíme začať otvorený dialóg so spoločnosťou... Pretože obrana štátu nie je len povinnosťou ozbrojených síl. Je to povinnosť a záväzok každého ukrajinského občana," povedal Palisa.



Niektorí analytici dlhodobo poukazujú na štrukturálne nedostatky v ukrajinskej armáde vrátane problémov vo velení či slabú komunikáciu medzi jednotkami na fronte.



"(Potrebujeme) prispôsobiť štruktúru logike modernej vojny, čo nám umožní byť efektívnejší a zabráni opakovane robiť tie isté chyby," vysvetlil Palisa.



Ukrajina vlani na jar zákonom znížila vekovú hranicu pre povolanie do armády z 27 rokov na 25, ale nepodarilo sa tým dostatočne doplniť doterajšie straty.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je dlhodobo proti zavedeniu povinnej mobilizácie od 18 rokov s tým, že by to radikálne ovplyvnilo budúcnosť krajiny po vojne.



Od začiatku ruskej invázie sa ukrajinská armáda výrazne posilnila, ale dlhotrvajúce boje proti agresii Moskvy prenechalo minimum času na strategický manažment, ktorý by podľa AP Ukrajine zabezpečil šancu na úspech.