Ukrajina chce trestať použitie a výrobu falošných covidpasov

Kyjev 2. novembra (TASR) - Ukrajinský parlament schválil v utorok v prvom čítaní návrh zákona, v súlade s ktorým budú hroziť pokuty či väzenie ľuďom za to, že úmyselne použijú alebo vyrobia falošný preukaz o očkovaní proti novému koronavírusu. Ako píše agentúra Reuters, Ukrajina chce takýmto spôsobom bojovať proti rekordným počtom nakazených a obetí covidu.



Ukrajina zaviedla povinné očkovanie pre niektorých štátnych zamestnancov a v tzv. červených zónach vrátane metropoly Kyjev majú vstup do reštaurácií, telocviční či verejnej dopravy povolený len zaočkovaní či ľudia s aktuálnym negatívnym výsledkom testu.



Tieto opatrenia viedli k rozmachu čierneho trhu so sfalšovanými covidovými certifikátmi, pričom polícia vyšetruje stovky prípadov takýchto podvodov.



"Nedostatočné (vyvodenie) zodpovednosti za takéto trestné činy vytvára predpoklady pre ďalšie... falšovanie dokumentov," povedal ukrajinský minister zdravotníctva Viktor Ľaško. Spôsobuje to podľa jeho slov "priame ohrozenie života a zdravia občanov Ukrajiny".



Návrh predmetného zákona ukladá pokutu do výšky v prepočte 2245 eur alebo dva až tri roky väzenia za vedomé použitie falošných preukazov o vakcinácii, či uvádzanie nepravdivých údajov o očkovaní v lekárskych záznamoch. Za výrobu falošných dokladov určených na predaj hrozí podľa návrhu väzenie do troch rokov alebo finančná sankcia vo výške približne 5578 eur.



Na Ukrajine sa novým typom koronavírusu dosiaľ nakazilo už 2,96 milióna ľudí a zaznamenali tam aj 68.727 súvisiacich úmrtí. Plne zaočkovaných je tam len 7,5 milióna obyvateľov, čo predstavuje menej ako pätinu zo zhruba 41-miliónovej populácie. Z októbrového prieskumu verejnej mienky agentúry Rating vyplýva, že 43 percent Ukrajincov sa nechce dať zaočkovať.