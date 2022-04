Ukrajina chce v piatok evakuovať civilistov z Azovstaľu

Kyjev 29. apríla (TASR) - Ukrajina chce v priebehu piatka evakuovať civilistov, ktorí sa spoločne s ukrajinskými vojakmi ukrývajú v podzemí zničeného komplexu oceliarní Azovstaľ v juhoukrajinskom meste Mariupol. Uviedla to v piatok kancelária ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.



"Nadnes je naplánovaná operácia, ktorej cieľom je dostať zo závodu civilistov," uviedla Zelenského kancelária bez poskytnutia ďalších detailov. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



OSN zostavila pre očakávanú evakuáciu civilistov z Azovstaľu, ktorá by si vyžadovala prerušenie bojov, medzinárodný tím.



Oceliarne Azovstaľ sú posledným miestom organizovaného ukrajinského odporu v Mariupole proti presile ruských inváznych síl. Podľa AFP sa v podzemných bunkroch pod oceliarňami, takmer úplne zničenými v dôsledku ruských útokov, stále ukrýva asi 2000 ukrajinských vojakov a 1000 civilistov. Viac než 500 ukrajinských vojakov v Azovstali je údajne zranených, pričom niektorí sú vo vážnom stave.



O evakuácii civilistov rokoval tento týždeň v Moskve a Kyjeve generálny tajomník OSN António Guterres. Podľa Guterresovho hovorcu šéf Kremľa Vladimir Putin "v princípe súhlasil" so zapojením OSN a Medzinárodného výboru Červeného kríža do evakuácie civilistov Azovstaľu.



Podľa ukrajinských úradov Rusko - napriek navonok deklarovanej ochote - prekazilo už viacero pokusov o evakuáciu civilistov z tohto strategického prístavného mesta.



Mestská rada v Mariupole uviedla, že približne 100.000 obyvateľov, ktorí sa nachádzajú v meste, je "v smrteľnom nebezpečenstve" v dôsledku ruského ostreľovania a nehygienických podmienok. Upozornila taktiež na katastrofálny nedostatok pitnej vody a potravín v meste.