Ukrajina chce v roku 2022 dostať časový horizont pre členstvo v NATO

Kyjev 21. decembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj očakáva, že Ukrajina sa stane členom Európskej únie v najbližších rokoch a v roku 2022 dostane konkrétny časový horizont pre svoje členstvo v NATO.



Podľa agentúry Ukrinform to Zelenskyj vyhlásil v utorok na konferencii šéfov zahraničných misií Ukrajiny, ktorá sa koná v prezidentskej rezidencii Sinehora ležiacej v Ukrajinských Karpatoch pri obci Huta v Ivano-Frankivskej oblasti na západe Ukrajiny.



Zelenskyj vo svojom prejave pripomenul, že ukrajinské vedenie sa snaží "čo najskôr odblokovať mierový proces v Donbase, vrátiť Krym (anektovaný Ruskom), získať členstvo v Európskej únii v najbližších rokoch a dostať veľmi jasný časový horizont od NATO, veľmi konkrétny, ktorý chce získať v roku 2022".



Ukrajina zintenzívňuje svoje snahy o členstvo v NATO predovšetkým vzhľadom na hrozbu, ktorú pociťuje zo strany Ruska.



Rusko minulý týždeň zverejnilo návrhy zmlúv s USA a NATO: ruská strana okrem iného prišla s návrhmi vylučujúcimi rozšírenie NATO o Ukrajinu a rozmiestnenie zbraní Aliancie v tejto krajine. Chce tiež, aby NATO zrušilo prísľub rozšíriť svoje rady o Ukrajinu a Gruzínsko a vzdalo sa akýchkoľvek vojenských aktivít vo východnej Európe, Zakaukazsku a Strednej Ázii.



Spojené štáty uviedli, že sa oboznámili s návrhmi Ruska, ale bez európskych spojencov o nich nebudú rokovať.



Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg minulý piatok podľa agentúry AP zdôraznil, že akékoľvek bezpečnostné rozhovory s Moskvou budú musieť brať do úvahy obavy Aliancie a zapojiť do riešenia situácie Ukrajinu a ďalších partnerov.



Biely dom podobne uviedol, že o návrhoch diskutuje so svojimi spojencami a partnermi, ale poznamenal, že všetky krajiny majú právo určovať si svoju budúcnosť bez vonkajšieho zasahovania.