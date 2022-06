Ukrajina chce vysvetlenie Bidenových výrokov o hrozbách Ruska

Kyjev 11. júna (TASR) – Ukrajina nesúhlasí so slovami amerického prezidenta Joea Bidena, ktorý naznačil, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nebral hrozbu prichádzajúcu zo strany Ruska pred začiatkom invázie na Ukrajinu dostatočne vážne. TASR správu prevzala z agentúry DPA a stránky BBC.



Biden v piatok na podujatí v Los Angeles povedal, že Spojené štáty mali dôkazy o zámere ruského prezidenta Vladimira Putina vpadnúť na Ukrajinu.



"(Putin) šiel na hranice. O tom nebolo pochýb. Zelenskyj o tom to nechcel počuť, takisto ako mnoho ďalších. Rozumiem, prečo to nechceli počuť," podotkol prezident USA s tým, že Putin nakoniec na Ukrajinu vpadol.



Hovorca ukrajinského prezidenta Serhij Nykyforov však toto Bidenovo tvrdenie v sobotu odmietol. Podľa BBC uviedol, že v tom čase Zelenskyj tri- alebo štyrikrát telefonicky hovoril s Bidenom, pričom si vymenili názory a podrobné hodnotenia situácie. "Slová ‚nikto o tom nechcel počuť‘ určite potrebujú vysvetlenie", povedal Nykyforov.



Pre internetové noviny Liga.net Nykyforov pripomenul, že Zelenskyj opakovane vyzýval zahraničných partnerov na preventívne uvalenie sankcií s cieľom prinútiť Rusko k stiahnutiu svojich jednotiek, ktoré sa už nachádzali v pohraničí s Ukrajinou.



Zelenského poradca Mychajlo Podoľak v reakcii na Bidena povedal, že Ukrajina pochopila, že Rusko plánuje inváziu a pripravuje sa na ňu – otázkou bol rozsah útoku. Podľa neho je "absurdné" obviňovať teraz Ukrajinu, vzdorujúcu agresorovi viac ako 100 dní, ak kľúčové krajiny nedokázali preventívne zastaviť Rusko. Dodal, že Zelenskyj vnímal varovania, ale rozsah ruskej invázie "šokoval mnohé krajiny vrátane našich partnerov".