Ukrajina chce zapísať Černobyľ na zoznam Svetového dedičstva UNESCO

Na archívnej leteckej snímke z apríla 1986 je ukrajinská jadrová elektráreň v Černobyle dva alebo tri dni po tom, čo v jej komplexe došlo k výbuchu, ktorý zapríčinil doteraz najvážnejšiu jadrovú nehodu na svete. Na snímke uprostred je zničený štvrtý reaktor (pred komínom). Ukrajina si 26. apríla pripomenie výročie černobyľskej jadrovej katastrofy. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke z 5. apríla 2017 je námestie v centre opusteného meste Pripiať, ktoré sa nachádza 3 kilometre od jadrovej elektrárne v Černobyle. Foto: TASR/AP

Kyjev 23. apríla (TASR) - Ukrajinská vláda vyvíja úsilie, aby sa odstavená Černobyľská atómová elektráreň dostala na zoznam Svetového dedičstva UNESCO. Vláda, dúfajúc, že to prinesie viac financií aj turistov, spustila iniciatívu, ktorá by jej umožnila požiadať zmienenú organizáciu o ochranu tejto lokality, informovala vo štvrtok tlačová agentúra Reuters.Černobyľská atómová elektráreň, bývalé zariadenie zo sovietskej éry, sa v roku 1986 stala dejiskom dosiaľ najzávažnejšej jadrovej havárie v dejinách. Počas záťažovej skúšky vybuchol jeden z reaktorov a veľkú časť Európy zasiahol rádioaktívny mrak. Z okolia elektrárne evakuovali desaťtisíce obyvateľov. Areál je odvtedy spustnutý, tak ako neďaleké mesto Pripjať.Bezprostredne pri katastrofe zahynulo 31 pracovníkov závodu a hasičov, väčšinou na akútnu chorobu z ožiarenia. Tisíce ďalších ľudí neskôr podľahli chorobám súvisiacim s radiáciou, aj keď celkový počet obetí a dlhodobé účinky na zdravie zostávajú predmetom diskusií.uviedol ukrajinský minister kultúry Oleksandr Tkačenko.Lokality, ktoré sa usilujú o záštitu UNESCO, musia byť najskôr zahrnuté do národného zoznamu kultúrneho a historického dedičstva Ukrajiny. Tkačenko uviedol, že jeho rezort nedávno rozhodol aj o zaradení obrovského vojenského radaru postaveného v 70. rokoch neďaleko mesta Černobyľ. Diskutuje sa tiež o celej uzavretej zóne Černobyľskej atómovej elektrárne.Ukrajina si 26. apríla pripomenie 35. výročie černobyľskej havárie.