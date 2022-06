Cherson a Záporožská oblasť chystajú referendum o pripojení k Rusku

Muž kráča vedľa ťažko poškodených budov a zničených áut po ruských útokoch na Ukrajine. Foto: TASR/AP

Londýn 8. júna (TASR) - Predstavitelia Ruskom dosadenej administratívy mesta Cherson a Záporožskej oblasti na Ukrajine oznámili prípravy na uskutočnenie referenda o pripojení k Rusku, informovala v stredu stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).Dodala, že tieto plány boli zverejnené po utorkovej návšteve prvého námestníka riaditeľa kancelárie ruského prezidenta Sergeja Kirijenka.Samotný Kirijenko počas návštevy v Chersone údajne uviedol, že pričlenenie minimálne Chersonskej oblasti sa uskutoční tak, ako to bolo v prípade Krymu. RFE/RL však upozornila, že oficiálne zdroje tento Kirijenkov výrok necitujú.Po invázii ruských jednotiek na Ukrajinu Rusko kontroluje väčšinu Chersonskej oblasti spolu s jej regionálnym centrom - mestom Cherson - , ako aj veľkú časť Záporožskej oblasti. Jej metropola - mesto Záporožie - však zostáva v rukách Ukrajiny.Kirijenko tieto oblasti navštívil v utorok 7. júna: najprv prišiel do Chersonu a potom do Melitopolu v Záporožskej oblasti.V Chersone predstavitelia okupačnej ruskej administratívy už niekoľkokrát vyhlásili, že očakávajú anektovanie tohto ukrajinského regiónu Ruskom.Poslanec Štátnej dumy a koordinátor tzv.Igor Kasťukevič v utorok večer pri prerozprávaní rozhovoru s Kirijenkom počas návštevy mesta pre médiá - podľa RFE/RL - povedal, žeRuské štátne agentúry jeho slová neuviedli ako priamu citáciu, čo môže znamenať, že to neboli slová Kirijenka, ale Kasťukeviča, upozornil podľa RFE/RL spravodajský web The Bell.RFE/RL na svojom webe informuje, že Galina Danilčenková, ktorú Rusko vymenovalo do čela mesta Melitopol, po stretnutí s Kirijenkom povedala, že Rusko zostane v regióneinformovala.Predstaviteľ ruskej administratívy v Záporožskej oblasti Vladimir Rogov zasa uviedol, že v regióne bolo prijaté "konsolidované rozhodnutie" o usporiadaní referenda o pripojení k Rusku, napísala podľa RFE/RL ruská štátna agentúra RIA Novosti.Kirijenko počas návštevy v Chersone avizoval, že vydávanie ruských pasov všetkým záujemcom z radov obyvateľov Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny sa začne v blízkej budúcnosti.Okrem toho v Chersonskej oblasti podľa Kirijenka vzniknú administratívne centrá, kde obyvatelia regiónu budú môcť bez problémov požiadať o ruské občianstvo.RFE/RL pripomenula, že v roku 2014 po referende na Kryme a v Simferopole bol Krym pripojený k Rusku. Predtým tento región vyhlásil nezávislosť od Ukrajiny, ale Kyjev toto rozhodnutie neuznal.V referende o pripojení Krymu k Rusku sa hlasovalo v situácii, keď bola krymská autonómna republika pod plnou ruskou kontrolou. Plebiscit prebehol v rozpore s ukrajinským i medzinárodným právom a takmer všetky krajiny sveta neuznávajú jeho výsledky.Moskva na začiatku vojny s Ukrajinou uviedla, že cieľom jej tzv. špeciálnej vojenskej operácie nie je anexia území. Kyjev opakovane vyhlásil, že po vojne nie je pripravený na žiadne územné ústupky, uzavrela stanica RFE/RL.