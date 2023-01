Chirurgovia odstránili z hrude ukrajinského vojaka nevybuchnutý granát

Kyjev 12. januára (TASR) - Ukrajinský vojak absolvoval úspešnú operáciu, počas ktorej mu z hrude odstránili nevybuchnutý granát. V Kyjeve to oznámili vysokopostavení predstavitelia, na ktorých sa vo štvrtok odvolal webový portál britského denníka The Guardian.



Chirurgovia odstránili zbraň nachádzajúcu sa tesne pod srdcom raneného vojaka, pričom dvaja ženisti zaisťovali, aby operácia prebehla bezpečne, uviedla námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maľarová. Na svojej stránke na Facebooku zverejnila aj röntgenovú snímku granátu vo vnútri vojakovho tela.



"Vojenskí lekári urobili operáciu na odstránenie granátu VOG, ktorý nevybuchol, z tela vojaka," napísala v príspevku na Facebooku Maľarová.



Ženisti sú súčasťou regulárnej armády a ich úlohou je aj práca s výbušninami.



Poradca ukrajinského ministra vnútra Anton Heraščenko uviedol, že tím ženistov muníciu neutralizoval, a tento postup by podľa neho mal "byť zaradený do lekárskych učebníc".



Zákrok prebehol bez použitia elektrokoagulácie – bežnej metódy na obmedzenie krvácania počas operácie –, pretože "granát mohol vybuchnúť v ktorejkoľvek chvíli", uviedla Maľarová.



Jedna fotografia zachytávala chirurga, ako výbušnú zbraň, granát, drží po operácii v ruke.



Vojaka potom poslali na ďalšiu rehabilitáciu a zotavenie.



Heraščenko napísal vo štvrtok ráno na sociálnej sieti Telegram aktualizované informácie: "Spod srdca vybrali nevybuchnutú časť granátu. Granát neexplodoval, ale bol stále výbušný."