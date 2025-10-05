Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ukrajina: Čína poskytuje Rusku informácie pre raketové útoky

Na snímke obyvatelia stoja neďaleko krátera po útoku ruského dronu na ukrajinské mesto Záporožie v nedeľu 5. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Ukrajinský prezident už v apríli tvrdil, že Čína dodáva Rusku zbrane.

Autor TASR
Kyjev 5. októbra (TASR) - Čína poskytuje Rusku spravodajské informácie, ktoré Moskve pomáhajú presnejšie uskutočňovať raketové útoky na území Ukrajiny. Uviedol to v sobotu vysokopostavený predstaviteľ ukrajinskej spravodajskej služby Oleh Aleksandrov v rozhovore pre agentúru Ukrinform, píše TASR na základe správy Reuters.

Podľa jeho slov Čína odovzdáva Rusku satelitné údaje o cieľoch. „Existujú dôkazy o vysokej miere spolupráce medzi Ruskom a Čínou pri vykonávaní satelitného prieskumu územia Ukrajiny s cieľom identifikovať a ďalej preskúmať strategické objekty, ktoré by mohli byť terčom útokov,“ prezradil Aleksandrov.

Doplnil, že v uplynulých mesiacoch sa terčmi útokov stali aj miesta patriace zahraničným investorom. V auguste ruský raketový útok zasiahol americkú fabriku na západe krajiny, pričom zranil 15 ľudí. Na incident vtedy upozornil prezident Volodymyr Zelenskyj.

Ukrajinský prezident už v apríli tvrdil, že Čína dodáva Rusku zbrane. Podľa ukrajinskej rozviedky má Peking dokonca vyrábať zbrane priamo na ruskom území.
