Členstvo v NATO by zabránilo vojne, tvrdí Zelenskyj

Kyjev/Paríž 11. mája (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu uviedol, že vojne s Ruskom by sa predišlo, keby jeho krajina bola predtým členom Severoatlantickej aliancie. Povedal to počas videohovoru so študentmi z parížskej univerzity Sciences Po. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a denníka The Guardian.



"Ak by Ukrajina bola pred vojnou súčasťou NATO, nebola by vojna," povedal Zelenskyj prítomným študentom.



Ako pripomenul Reuters, ruský prezident Vladimir Putin opakovane vyhlásil, že riziko, že sa Ukrajina stane členom Aliancie, viedlo k invázii v susednej krajine, ktorá sa začala pred viac ako dvoma mesiacmi.



Ukrajinský prezident takisto varoval, že Kyjevu dochádza trpezlivosť viesť rozhovory s Ruskom vzhľadom na pribúdajúce dôkazy o zverstvách spáchaných ruskými silami v jeho krajine.



"S každou novou Bučou, s každým novým Mariupolom, s každým novým mestom, kde sú desiatky mŕtvych ľudí, prípady znásilnení, s každým novým zverstvom sa vytráca chuť a možnosť vyjednávať, ako aj možnosť riešiť túto otázku diplomatickým spôsobom," povedal.



Zelenskyj tiež povedal, že chce obnoviť územnú celistvosť Ukrajiny skôr, ako skončí vojna s Ruskom. "Keď získame späť všetko, čo nám patrí, ukončíme to," dodal.