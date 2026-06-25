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Ukrajina čoskoro dostane prvé tri miliardy z pôžičky EÚ
Prvá časť peňazí poslúži na financovanie rozpočtových výdavkov.
Autor TASR
Gdansk 25. júna (TASR) - Ukrajina už vo štvrtok dostane prvých 3,2 miliardy eur z 90-miliardovej pôžičky poskytnutej Európskou úniou. Uviedla to vo štvrtok predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová na Konferencii o obnove Ukrajiny v poľskom Gdansku. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.
Prvá časť peňazí poslúži na financovanie rozpočtových výdavkov. Ďalšia platba určená na financovanie výroby dronov na účet Kyjeva príde v nasledujúcich dňoch. Celkovo je v pôžičke vyhradených 30 miliárd na rozpočtové výdavky a 60 miliárd na vojenskú pomoc.
Prvá platba je podľa von der Leyenovej dôkazom, že podpora Ukrajiny zo strany EÚ naďalej trvá. Podľa ukrajinskej premiérky Julyje Svyrydenkovej platba pomôže Ukrajine posilniť obranu, zachovať makroekonomickú stabilitu a pripraviť energetický systém na nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu.
Pôžička má Ukrajine umožniť pokračovať v obrane proti ruskej invázii a zabrániť tomu, aby skrachovala. Finančné prostriedky získava Európska komisia na kapitálovom trhu za výhodných podmienok. Ukrajina by bola povinná peniaze splatiť len v prípade, ak by Rusko po skončení vojny vyplatilo odškodnenie za spôsobené škody.
Dohoda medzi lídrami EÚ stanovuje, že v prípade, ak Moskva neposkytne odškodnenie za vojnové škody, sa na splatenie úveru môžu použiť aj ruské aktíva zmrazené v EÚ. Krajiny Únie úver jednomyseľne schválili v apríli po tom, čo ho bývalý maďarský premiér Viktor Orbán mesiace blokoval.
Prvá časť peňazí poslúži na financovanie rozpočtových výdavkov. Ďalšia platba určená na financovanie výroby dronov na účet Kyjeva príde v nasledujúcich dňoch. Celkovo je v pôžičke vyhradených 30 miliárd na rozpočtové výdavky a 60 miliárd na vojenskú pomoc.
Prvá platba je podľa von der Leyenovej dôkazom, že podpora Ukrajiny zo strany EÚ naďalej trvá. Podľa ukrajinskej premiérky Julyje Svyrydenkovej platba pomôže Ukrajine posilniť obranu, zachovať makroekonomickú stabilitu a pripraviť energetický systém na nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu.
Pôžička má Ukrajine umožniť pokračovať v obrane proti ruskej invázii a zabrániť tomu, aby skrachovala. Finančné prostriedky získava Európska komisia na kapitálovom trhu za výhodných podmienok. Ukrajina by bola povinná peniaze splatiť len v prípade, ak by Rusko po skončení vojny vyplatilo odškodnenie za spôsobené škody.
Dohoda medzi lídrami EÚ stanovuje, že v prípade, ak Moskva neposkytne odškodnenie za vojnové škody, sa na splatenie úveru môžu použiť aj ruské aktíva zmrazené v EÚ. Krajiny Únie úver jednomyseľne schválili v apríli po tom, čo ho bývalý maďarský premiér Viktor Orbán mesiace blokoval.