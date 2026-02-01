< sekcia Zahraničie
Ukrajina ďakuje Muskovi za opatrenia proti využívaniu Starlinku
Autor TASR
Kyjev 1. februára (TASR) - Ukrajina sa v nedeľu poďakovala americkému podnikateľovi Elonovi Muskovi a jeho spoločnosti SpaceX za prijaté opatrenia, ktoré majú Rusku zabrániť využívať satelitný komunikačný systém Starlink pri nasadzovaní dronov nad územím Ukrajiny. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
„Prvé opatrenia už prinášajú výsledky (...). Ďakujeme, že stojíte pri nás. Ste skutočným zástancom slobody a naozajstným priateľom ukrajinského ľudu,“ uviedol na sociálnej sieti X ukrajinský minister obrany Mychajlo Fedorov, ktorý reagoval na vyjadrenie Elona Muska.
Americký miliardár v nedeľu na platforme X napísal, že opatrenia prijaté s cieľom zabrániť neoprávnenému používaniu systému Starlink zo strany Ruska zrejme fungujú.
„Dajte nám vedieť, ak budú potrebné ďalšie kroky,“ dodal Musk.
Americká firma SpaceX pristúpila k blokovaniu svojho systému, aby ho nemohla využívať ruská armáda po tom, čo sa objavili zábery ruských dronov BM-35 vybavených prijímačom systému Starlink. Ukrajinská armáda následne vyzvala Elona Muska, aby zasiahol.
O blokácii systému Starlink pre využitie v ruských dronoch informoval ako prvý námestník ukrajinského ministra obrany pre technológie Serhij Beskrestnov, ktorý je špecialistom na rádioelektronický boj a drony. Práve on upozornil, že Rusko na navádzanie dronov a vyčkávacej munície využíva práve Starlink.
Beskrestnov nespresnil, aké opatrenia boli prijaté, pretože nie je možné „verejne oznamovať všetko, čo bolo alebo bude urobené“. „Všetky tieto akcie majú jeden cieľ – chrániť občanov našej krajiny, ako civilných, tak aj vojakov, a naše infraštruktúrne zariadenia pred hrozbou zo strany nepriateľských dronov,“ dodal Beskrestnov.
Uviedol, že terajšie opatrenia sú len dočasné a budú nahradené „globálnym, dobre premysleným riešením, čo si však vyžiada nejaký čas“.
