Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 1. február 2026Meniny má Tatiana
< sekcia Zahraničie

Ukrajina ďakuje Muskovi za opatrenia proti využívaniu Starlinku

.
Technologický miliardár Elon Musk. Foto: TASR/AP

Americký miliardár v nedeľu na platforme X napísal, že opatrenia prijaté s cieľom zabrániť neoprávnenému používaniu systému Starlink zo strany Ruska zrejme fungujú.

Autor TASR
Kyjev 1. februára (TASR) - Ukrajina sa v nedeľu poďakovala americkému podnikateľovi Elonovi Muskovi a jeho spoločnosti SpaceX za prijaté opatrenia, ktoré majú Rusku zabrániť využívať satelitný komunikačný systém Starlink pri nasadzovaní dronov nad územím Ukrajiny. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.

„Prvé opatrenia už prinášajú výsledky (...). Ďakujeme, že stojíte pri nás. Ste skutočným zástancom slobody a naozajstným priateľom ukrajinského ľudu,“ uviedol na sociálnej sieti X ukrajinský minister obrany Mychajlo Fedorov, ktorý reagoval na vyjadrenie Elona Muska.

Americký miliardár v nedeľu na platforme X napísal, že opatrenia prijaté s cieľom zabrániť neoprávnenému používaniu systému Starlink zo strany Ruska zrejme fungujú.

„Dajte nám vedieť, ak budú potrebné ďalšie kroky,“ dodal Musk.

Americká firma SpaceX pristúpila k blokovaniu svojho systému, aby ho nemohla využívať ruská armáda po tom, čo sa objavili zábery ruských dronov BM-35 vybavených prijímačom systému Starlink. Ukrajinská armáda následne vyzvala Elona Muska, aby zasiahol.

O blokácii systému Starlink pre využitie v ruských dronoch informoval ako prvý námestník ukrajinského ministra obrany pre technológie Serhij Beskrestnov, ktorý je špecialistom na rádioelektronický boj a drony. Práve on upozornil, že Rusko na navádzanie dronov a vyčkávacej munície využíva práve Starlink.

Beskrestnov nespresnil, aké opatrenia boli prijaté, pretože nie je možné „verejne oznamovať všetko, čo bolo alebo bude urobené“. „Všetky tieto akcie majú jeden cieľ – chrániť občanov našej krajiny, ako civilných, tak aj vojakov, a naše infraštruktúrne zariadenia pred hrozbou zo strany nepriateľských dronov,“ dodal Beskrestnov.

Uviedol, že terajšie opatrenia sú len dočasné a budú nahradené „globálnym, dobre premysleným riešením, čo si však vyžiada nejaký čas“.
.

Neprehliadnite

JUROVÝCH: Na prevenciu chodí oveľa viac detí ako dospelých poistencov

Premiér R. Fico prijal rezignáciu svojho poradcu M. Lajčáka

CELÉ ZNENIE: Vyjadrenie Miroslava Lajčáka k aktuálnej komunikácii

KOMENTÁR S. VERTANOVEJ: Štúr ideálny a reálny (a národné prebudenie)