Ukrajina demobilizuje brancov,ktorým mala skončiť služba pred inváziou

Kyjev 8. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok podpísal dekrét povoľujúci demobilizáciu brancov, ktorí vstúpili do armády pred ruskou inváziou a ich služba sa medzičasom skončila. TASR informuje podľa agentúry AFP, ktorá pripomína, že otázka vojenského náboru je na Ukrajine obzvlášť citlivá.



Zelenského dekrét sa týka brancov, ktorých služba sa mala skončiť pred 24. februárom 2022, bola však predĺžená v dôsledku ruskej vojenskej invázie.



Práve 24. február 2022 bol dňom, keď ruské jednotky prekročili hranice na Ukrajinu, kde bolo vyhlásené stanné právo. Ukrajinské úrady doposiaľ bezprostredne nezverejnili presný počet brancov, na ktorých sa prezidentov dekrét bude vzťahovať.



Zelenskyj počas svojho pravidelného príhovoru vo štvrtok uviedol, že potrvá "niekoľko týždňov", kým sa tento proces ukončí, branci však budú demobilizovaný "od apríla". Tí, ktorých sa to týka, sa môžu pripojiť do radov záložníkov, budú však mať aj možnosť zotrvať v armáde.



"Viem, že niektorí z nich už podpísali zmluvu na službu v ozbrojených silách," uviedol Zelenskyj bez toho, aby spresnil ich počet.



Otázka náboru s cieľom nahradiť vojakov, ktorí sú vyčerpaní po dvoch rokoch vojny, sa stala politicky i spoločensky pálčivou otázkou v krajine, konštatuje AFP. Napriek potrebe nahradiť vojakov na frontových líniách má Kyjev ťažkosti nájsť dobrovoľníkov. Armáda navyše aktuálne bojuje s nedostatkom munície a čelí tlaku postupujúcich ruských jednotiek pozdĺž frontovej línie.



Minulý mesiac ukrajinský parlament odhlasoval v prvom čítaní návrh zákona o uľahčení zaraďovania, ktorý by krajine umožnil nahradiť fyzicky a psychicky vyčerpaných vojakov, rozprúdilo to však v krajine živú diskusiu.



V texte, ktorý by sa ešte mohol zmeniť, sa navrhuje zníženie mobilizačného veku z 27 na 25 rokov a obmedzenie vojenskej služby počas vojny na 36 mesiacov.